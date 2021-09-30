İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
30.09.2021 17:13
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965920
BIST
17:111.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 15,67
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.408
En Düşük
1.386
17:118,8790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0380
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8616
17:1110,3036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0521
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2780
17:11499,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,30
|Açılış
|: 499,12
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
499,40
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler17:11
|VBTYZ
|20,74
|53.636.117
|% 9,97
|
|EDATA
|11,09
|72.125.029
|% 9,91
|
|ATAGY
|4,31
|27.090.647
|% 9,67
|
|ISBIR
|61,70
|3.032.172
|% 9,40
|
|KERVN
|0,64
|850.112
|% 8,47
|
|RALYH
|5,87
|492.012
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|213.350.006
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.220.691
|% -9,93
|
|AKFGY
|4,50
|6.307.725
|% -7,98
|
|BALAT
|8,78
|175.856
|% -6,60
|
|TTKOM
|7,49
|438.177.751
|% 3,45
|
|KTSKR
|38,68
|282.008.167
|% -5,75
|
|BIMAS
|63,70
|238.317.209
|% -0,70
|
|KOZAL
|95,15
|224.376.550
|% -0,57
|
|BIOEN
|33,12
|213.350.006
|% -9,95
|
|ODAS
|1,38
|110.795.146
|% 1,47
|
|EKGYO
|1,79
|128.357.013
|% 0,56
|
|TTKOM
|7,49
|438.177.751
|% 3,45
|
|VAKBN
|3,27
|128.542.748
|% 0,93
|
|KIMMR
|3,23
|117.675.882
|% -3,58
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8752
|8,8790
|% -0,43
|
|Euro
|10,2936
|10,3036
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,9322
|11,9920
|% 0,02
|
|Frank
|9,4562
|9,5132
|% -0,44
|
|Riyal
|2,3609
|2,3727
|% -0,34
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|21,53
|
|Altın Gr.
|498
|498
|2,78
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.339
|15,00
|
|Tam
|3.279
|3.361
|23,65
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|11,44
|
|Çeyrek
|795
|813
|5,72
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,24
|0,07
|
|B. Petrol
|77,03
|77,03
|-1,06
|