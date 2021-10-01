İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
01.10.2021 17:16
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966108
BIST
17:481.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -6,45
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.408
En Düşük
1.395
17:488,8690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0191
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
17:4810,2905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0166
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2389
17:48501,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,29
|Açılış
|: 501,73
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler17:48
|NUGYO
|9,35
|15.752.896
|% 10,00
|
|GARFA
|12,87
|4.540.458
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|144.987.207
|% 9,99
|
|YAPRK
|32,64
|22.274.535
|% 9,97
|
|UZERB
|31,88
|1.049.936
|% 9,93
|
|YEOTK
|69,40
|62.749.643
|% -9,99
|
|BIOEN
|29,82
|308.901.932
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|161.879
|% -9,88
|
|EUYO
|3,45
|2.926.089
|% -7,51
|
|ATAGY
|4,00
|2.990.736
|% -7,41
|
|GARAN
|9,27
|1.423.624.252
|% 0,32
|
|THYAO
|14,08
|1.247.807.386
|% 0,93
|
|MAREN
|9,05
|1.027.342.779
|% 8,90
|
|SISE
|8,20
|890.592.717
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,39
|601.879.658
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,39
|601.879.658
|% -0,83
|
|GARAN
|9,27
|1.423.624.252
|% 0,32
|
|MAREN
|9,05
|1.027.342.779
|% 8,90
|
|ODAS
|1,38
|155.405.197
|% 0,73
|
|SISE
|8,20
|890.592.717
|% 0,12
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8654
|8,8690
|% -0,21
|
|Euro
|10,2858
|10,2905
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,9672
|12,0272
|% 0,30
|
|Frank
|9,4867
|9,5439
|% -0,08
|
|Riyal
|2,3554
|2,3672
|% -0,22
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|1,59
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|10,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|9,70
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|4,70
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|0,07
|
|B. Petrol
|78,27
|78,27
|-0,04
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:58EDATA
Yüzde -3.43 oranında düşüşle 10.71 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 684, 222 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 400 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 10, 920.00 milyon TL de
-
17:55GEDIK
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 6.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 795, 025 adet işlem
-
17:53EUYO
Yüzde -7.24 oranında düşüşle 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 822, 095 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 61 kaybederek (% -0.45 ) 1, 228