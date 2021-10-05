İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
05.10.2021 18:05
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967119
BIST
10:591.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,22
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.384
10:598,9279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0593
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,9367
En Düşük
8,8525
10:5910,3239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0312
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3580
En Düşük
10,2734
10:59501,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,21
|Açılış
|: 501,86
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler10:59
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|KNFRT
|4,91
|46.670.790
|% 8,15
|
|NUGYO
|12,06
|9.741.681
|% 6,73
|
|HURGZ
|2,03
|29.115.448
|% -9,78
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|MARTI
|1,40
|11.206.585
|% -7,89
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|AVGYO
|1,81
|2.819.234
|% -4,74
|
|EREGL
|16,64
|590.931.273
|% 3,03
|
|KRDMD
|6,39
|305.201.159
|% 0,63
|
|GARAN
|9,17
|292.794.080
|% -1,19
|
|TUPRS
|120,20
|239.277.943
|% -0,58
|
|THYAO
|13,94
|209.504.383
|% -0,71
|
|KRDMD
|6,39
|305.201.159
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,35
|90.644.066
|% -0,84
|
|ODAS
|1,43
|54.659.546
|% -0,69
|
|EREGL
|16,64
|590.931.273
|% 3,03
|
|GLYHO
|1,92
|63.733.019
|% -4,00
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9249
|8,9279
|% 0,67
|
|Euro
|10,3185
|10,3239
|% 0,30
|
|Sterlin
|12,0814
|12,1419
|% 0,32
|
|Frank
|9,5646
|9,6222
|% 0,55
|
|Riyal
|2,3746
|2,3865
|% 0,77
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|-12,40
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,98
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,35
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,84
|82,84
|1,58
|