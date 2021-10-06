İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
06.10.2021 17:13
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967526
BIST
17:111.374
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -17,86
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:118,8907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0221
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:1110,2909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0018
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2499
17:11502,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,18
|Açılış
|: 502,83
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler17:11
|NUGYO
|12,43
|17.638.168
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.776.373
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.357.356
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.301.379
|% -10,00
|
|PETKM
|6,12
|1.690.708.389
|% -8,11
|
|HURGZ
|2,07
|49.402.176
|% -8,00
|
|MARTI
|1,41
|29.583.643
|% -7,24
|
|RALYH
|4,20
|3.634.546
|% -6,87
|
|PETKM
|6,12
|1.690.708.389
|% -8,11
|
|EREGL
|16,20
|1.262.130.443
|% 0,31
|
|GARAN
|9,25
|1.180.612.486
|% -0,32
|
|TUPRS
|119,70
|899.818.028
|% -0,99
|
|THYAO
|13,73
|724.686.884
|% -2,21
|
|PETKM
|6,12
|1.690.708.389
|% -8,11
|
|YKBNK
|2,36
|495.091.308
|% -0,42
|
|TSKB
|1,18
|168.197.687
|% -2,48
|
|GARAN
|9,25
|1.180.612.486
|% -0,32
|
|KRDMD
|6,27
|646.876.290
|% -1,26
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8857
|8,8907
|% 0,25
|
|Euro
|10,2394
|10,2909
|% -0,02
|
|Sterlin
|12,0257
|12,0860
|% -0,15
|
|Frank
|9,5420
|9,5995
|% 0,31
|
|Riyal
|2,3647
|2,3765
|% 0,35
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-0,74
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,63
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|28,33
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|13,70
|
|Çeyrek
|804
|823
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,37
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,18
|81,18
|-1,38
|
Seans Raporu
17:11
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17:25
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17:25XU050
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