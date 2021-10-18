İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
18.10.2021 17:21
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971245
BIST
17:101.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,33
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.419
En Düşük
1.408
17:109,3263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0652
|Açılış
|: 9,2880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,3356
En Düşük
9,2378
17:1010,8324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0857
|Açılış
|: 10,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,8486
En Düşük
10,7062
17:10529,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,80
|Açılış
|: 529,19
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
529,19
En Düşük
524,52
BIST En Aktif Hisseler17:07
|FRIGO
|21,34
|22.600.770
|% 10,00
|
|KSTUR
|265,10
|573.146
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,32
|49.501.485
|% 9,97
|
|PRKAB
|17,20
|127.985.849
|% 9,97
|
|UFUK
|21,18
|222.043
|% 9,97
|
|CEOEM
|9,72
|238.583.554
|% -9,92
|
|KZBGY
|26,06
|125.870.779
|% -8,88
|
|LUKSK
|45,94
|17.089.209
|% -6,28
|
|BAYRK
|8,42
|34.000.949
|% -5,50
|
|NUGYO
|14,95
|27.419.296
|% -4,04
|
|GARAN
|8,84
|1.749.711.369
|% -1,01
|
|KRDMD
|7,16
|920.176.142
|% 3,17
|
|TUPRS
|128,50
|846.454.096
|% -0,39
|
|THYAO
|14,38
|830.366.548
|% -1,78
|
|SISE
|8,16
|788.123.708
|% 1,24
|
|GARAN
|8,84
|1.749.711.369
|% -1,01
|
|YKBNK
|2,34
|457.161.172
|% -0,43
|
|ODAS
|1,44
|195.615.127
|% -0,69
|
|KRDMD
|7,16
|920.176.142
|% 3,17
|
|EKGYO
|1,91
|241.253.396
|% 1,60
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3321
|9,3352
|% 0,80
|
|Euro
|10,8346
|10,8622
|% 1,07
|
|Sterlin
|12,7289
|12,7927
|% 0,27
|
|Frank
|10,0228
|10,0832
|% 0,29
|
|Riyal
|2,4714
|2,4838
|% 0,40
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|2,78
|
|Altın Gr.
|527
|528
|1,16
|
|Cumhuriyet
|3.486
|3.538
|18,00
|
|Tam
|3.470
|3.558
|20,47
|
|Yarım
|1.677
|1.721
|9,90
|
|Çeyrek
|841
|860
|4,95
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,22
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,40
|85,40
|0,56
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 55 artarak (% 0.45 ) 1, 246
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, PRKAB, FRIGO, TLMAN, KSTUR, MERIT
-
17:18
FRIGO, UZERB, UFUK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:18
SUMAS, LUKSK, BAYRK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:18
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 119 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 124 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 19 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem