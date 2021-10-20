İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
20.10.2021 17:21
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971568
BIST
17:341.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,19
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.438
En Düşük
1.428
17:349,2476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0467
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
9,3551
En Düşük
9,2333
17:3410,7820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0441
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
10,8959
En Düşük
10,7365
17:34-
En Yüksek
|Değişim
|: -%
|| -
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:32
|OLMK
|7,04
|4.992.398
|% 10,00
|
|IZTAR
|23,72
|23.137.553
|% 9,92
|
|FADE
|9,55
|195.682.392
|% 9,90
|
|DMSAS
|8,07
|173.030.082
|% 9,80
|
|IHYAY
|0,87
|27.347.481
|% 8,75
|
|BIOEN
|27,00
|149.569.298
|% -10,00
|
|KERVN
|0,79
|1.019.458
|% -9,20
|
|ISBTR
|28.250,00
|28.250
|% -7,38
|
|DITAS
|18,10
|29.045.487
|% -5,78
|
|SANFM
|25,78
|7.955.821
|% -5,43
|
|THYAO
|13,95
|2.039.027.655
|% -2,58
|
|GARAN
|9,12
|1.508.895.813
|% 1,00
|
|GUBRF
|57,40
|1.046.621.531
|% 6,30
|
|TUPRS
|132,60
|672.224.552
|% 1,84
|
|ASELS
|16,43
|649.689.580
|% 0,18
|
|EKGYO
|1,95
|541.481.754
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,46
|617.589.031
|% 2,07
|
|GARAN
|9,12
|1.508.895.813
|% 1,00
|
|THYAO
|13,95
|2.039.027.655
|% -2,58
|
|TSPOR
|3,80
|377.478.997
|% 7,34
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2501
|9,2533
|% -0,44
|
|Euro
|10,7781
|10,7847
|% -0,38
|
|Sterlin
|12,7355
|12,7994
|% -0,31
|
|Frank
|10,0151
|10,0754
|% -0,10
|
|Riyal
|2,4592
|2,4715
|% -0,42
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|12,65
|
|Altın Gr.
|529
|529
|0,50
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|
|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
|
|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
|
|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,13
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|0,07
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|-0,58
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:44OZRDN
Yüzde 4.47 oranında artışla 7.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 692, 357 adet işlem
-
17:43OZRDN
Yüzde 4.61 oranında artışla 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 691, 952 adet işlem
-
17:40XU100
Endeks 1, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 15, 156.00 milyon TL de
-
17:40FADE
Yüzde 9.90 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 389, 743 adet işlem
-
17:39DMSAS
Yüzde 9.66 oranında artışla 8.06 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 997, 125 adet işlem