İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
27.10.2021 17:13
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972860
BIST
17:091.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,68
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
17:099,5168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0189
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
17:0911,0705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0035
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
17:09547,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,51
|Açılış
|: 547,43
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler17:09
|JANTS
|64,50
|298.722.412
|% 9,97
|
|KARYE
|20,10
|79.173.430
|% 9,90
|
|ATATP
|39,54
|36.049.400
|% 9,83
|
|HEDEF
|2,84
|3.415.083
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|79.035.303
|% 9,64
|
|BIOEN
|25,00
|383.011.302
|% -7,41
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|ISGSY
|8,19
|199.565.611
|% -5,86
|
|IZTAR
|23,26
|5.559.557
|% -4,98
|
|BERA
|9,72
|243.836.232
|% -4,71
|
|GARAN
|9,50
|2.299.141.803
|% 2,81
|
|THYAO
|14,83
|1.158.320.241
|% 0,88
|
|EREGL
|19,61
|1.084.028.176
|% -1,95
|
|AKBNK
|5,76
|921.344.577
|% 3,23
|
|ASELS
|16,51
|850.661.931
|% -2,71
|
|YKBNK
|2,65
|832.714.813
|% 1,92
|
|GARAN
|9,50
|2.299.141.803
|% 2,81
|
|EKGYO
|1,98
|323.839.986
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,76
|921.344.577
|% 3,23
|
|DOHOL
|2,64
|336.306.655
|% -0,75
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5132
|9,5168
|% -0,20
|
|Euro
|11,0631
|11,0705
|% 0,03
|
|Sterlin
|13,0375
|13,1029
|% -0,41
|
|Frank
|10,3284
|10,3906
|% -0,02
|
|Riyal
|2,5286
|2,5412
|% -0,29
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-4,18
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|3.618
|3.673
|8,00
|
|Tam
|3.601
|3.691
|10,31
|
|Yarım
|1.740
|1.786
|4,99
|
|Çeyrek
|873
|893
|2,49
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|-0,90
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
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17:21TGSAS
Yüzde 4.57 oranında artışla 16.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 848, 003 adet işlem
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17:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 44 artarak (% 0.21 ) 1, 629
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17:20
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ATATP, ARTI
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17:20XU100
Endeks 1, 515 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 19, 889.00 milyon TL de
-
17:20ALCAR
Yüzde 5.22 oranında artışla 312.50 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 660 adet işlem