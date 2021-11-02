İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
02.11.2021 17:49
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974025
BIST
17:531.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,86
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
17:539,5853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0490
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6103
En Düşük
9,4675
17:5311,1135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0389
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1429
En Düşük
10,9907
17:53551,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 2,09
|Açılış
|: 551,93
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
552,57
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler17:53
|VANGD
|6,49
|41.981.150
|% 10,00
|
|DOBUR
|64,40
|25.749.257
|% 9,99
|
|FRIGO
|23,56
|45.842.261
|% 9,99
|
|VERTU
|23,38
|135.770.911
|% 9,97
|
|RODRG
|14,57
|2.807.255
|% 9,96
|
|KRGYO
|6,66
|49.598.310
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|217.622.164
|% -9,99
|
|NUGYO
|12,64
|42.576.665
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|383.074.340
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,37
|1.363.099.531
|% -9,90
|
|GARAN
|10,13
|3.247.576.703
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,37
|1.363.099.531
|% -9,90
|
|THYAO
|15,45
|1.219.050.245
|% 1,11
|
|SISE
|8,61
|862.268.449
|% 0,94
|
|AKBNK
|6,07
|828.801.153
|% 2,02
|
|GARAN
|10,13
|3.247.576.703
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,83
|817.780.809
|% 1,07
|
|TSPOR
|5,37
|1.363.099.531
|% -9,90
|
|GSRAY
|4,23
|766.452.523
|% 6,55
|
|EKGYO
|2,02
|291.801.944
|% -0,49
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5803
|9,5853
|% 0,51
|
|Euro
|11,1099
|11,1135
|% 0,35
|
|Sterlin
|13,0160
|13,0812
|% 0,18
|
|Frank
|10,4498
|10,5127
|% 0,03
|
|Riyal
|2,5471
|2,5598
|% 0,48
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-1,44
|
|Altın Gr.
|552
|552
|2,05
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,49
|84,49
|-0,22
|
Seans Raporu
17:53
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, EREGL, KOZAL
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17:59XU050
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASGZ, BIOEN, TSPOR, NUGYO, KRGYO
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