İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
05.11.2021 17:40
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975221
BIST
17:411.583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,60
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.587
En Düşük
1.569
17:419,7092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0263
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
17:4111,2003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0259
|Açılış
|: 11,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1657
17:41562,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,49
|Açılış
|: 562,11
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler17:41
|DOKTA
|34,10
|4.573.647
|% 10,00
|
|EUYO
|3,77
|4.402.053
|% 9,91
|
|SONME
|31,30
|9.329.295
|% 9,90
|
|DOBUR
|69,85
|19.909.509
|% 9,57
|
|EGEEN
|1.428,00
|197.186.815
|% 8,68
|
|BASGZ
|25,24
|4.557.461
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|58.040.544
|% -9,99
|
|KZBGY
|34,08
|66.351.032
|% -6,99
|
|RODRG
|14,06
|2.778.626
|% -6,64
|
|GSRAY
|4,13
|283.535.985
|% -5,71
|
|THYAO
|17,76
|3.538.903.858
|% 4,66
|
|GARAN
|10,60
|2.822.584.098
|% 1,44
|
|TUPRS
|145,70
|934.220.061
|% 2,10
|
|YKBNK
|2,99
|883.464.939
|% 0,34
|
|ASELS
|16,74
|706.714.022
|% 0,36
|
|TSKB
|1,58
|480.298.651
|% 3,27
|
|YKBNK
|2,99
|883.464.939
|% 0,34
|
|EKGYO
|2,06
|574.456.795
|% 0,49
|
|GARAN
|10,60
|2.822.584.098
|% 1,44
|
|THYAO
|17,76
|3.538.903.858
|% 4,66
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7027
|9,7092
|% 0,27
|
|Euro
|11,1885
|11,2003
|% -0,23
|
|Sterlin
|13,0424
|13,1078
|% -0,08
|
|Frank
|10,5627
|10,6264
|% -0,21
|
|Riyal
|2,5808
|2,5937
|% 0,12
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|7,84
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,32
|
|Cumhuriyet
|3.706
|3.762
|-8,00
|
|Tam
|3.690
|3.783
|-7,20
|
|Yarım
|1.784
|1.830
|-3,48
|
|Çeyrek
|895
|915
|-1,74
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|0,04
|
|B. Petrol
|81,27
|81,27
|0,73
|
Seans Raporu
17:41
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17:52XU100
Endeks 1, 584 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 21, 566.00 milyon TL de
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17:52MPARK
Yüzde 5.12 oranında artışla 28.34 lira fiyatla işlem gören hissede 894, 225 adet işlem
-
17:51PGSUS
Yüzde 4.05 oranında artışla 92.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 372, 064 adet işlem
-
17:50AYEN
Yüzde 4.58 oranında artışla 6.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 910, 462 adet işlem
-
17:49CANTE
Yüzde 4.53 oranında artışla 12.23 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 652, 152 adet işlem