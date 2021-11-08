İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
08.11.2021 17:15
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975803
BIST
17:051.607
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 23,69
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.608
En Düşük
1.589
17:059,7176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0384
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7459
En Düşük
9,6551
17:0511,2563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0371
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2903
En Düşük
11,1772
17:05569,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 4,00
|Açılış
|: 570,20
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
571,27
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler17:03
|TSPOR
|5,62
|16.516.348
|% 9,98
|
|DOKTA
|37,50
|15.618.808
|% 9,97
|
|KTSKR
|31,54
|88.024.046
|% 9,97
|
|VERTU
|25,68
|84.848.450
|% 9,93
|
|DENGE
|1,55
|4.210.206
|% 9,93
|
|KARYE
|14,44
|162.261.583
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|13.754.324
|% -9,98
|
|FENER
|30,32
|74.559.203
|% -4,77
|
|TUREX
|13,50
|35.767.690
|% -4,05
|
|IZFAS
|6,39
|1.550.896
|% -3,77
|
|PGSUS
|93,80
|544.090.098
|% 1,46
|
|KOZAL
|109,20
|435.414.808
|% 3,02
|
|VAKBN
|3,75
|259.120.479
|% 1,90
|
|TAVHL
|29,46
|246.814.466
|% 2,29
|
|BIMAS
|66,85
|241.999.883
|% 1,98
|
|ODAS
|1,49
|162.025.762
|% 1,36
|
|ADESE
|1,09
|72.139.504
|% 3,32
|
|EKGYO
|2,08
|132.162.268
|% 0,97
|
|MRGYO
|0,96
|30.994.275
|% 1,05
|
|ZRGYO
|2,34
|52.328.038
|% 1,30
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7176
|9,7208
|% 0,43
|
|Euro
|11,2542
|11,2596
|% 0,36
|
|Sterlin
|13,1461
|13,2120
|% 0,92
|
|Frank
|10,5944
|10,6582
|% 0,24
|
|Riyal
|2,5883
|2,6012
|% 0,60
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|3,72
|
|Altın Gr.
|569
|569
|3,20
|
|Cumhuriyet
|3.762
|3.819
|21,00
|
|Tam
|3.745
|3.839
|21,71
|
|Yarım
|1.810
|1.857
|10,50
|
|Çeyrek
|908
|928
|5,25
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,07
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|0,45
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:15PETKM
Yüzde 6.14 oranında artışla 7.09 lira fiyatla işlem gören hissede 279, 824, 383 adet işlem
-
17:14LUKSK
Yüzde 4.87 oranında artışla 51.70 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 096 adet işlem
-
17:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 55 artarak (% 1.49 ) 1, 743
-
17:13XU100
Endeks 1, 605 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 36 üstünde . İşlem hacmi 20, 302.00 milyon TL de
-
17:13YEOTK
Yüzde 7.20 oranında artışla 67.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 356, 881 adet işlem