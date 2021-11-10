İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
10.11.2021 17:42
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976861
BIST
17:301.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 8,19
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.627
En Düşük
1.604
17:309,8277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0955
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8767
En Düşük
9,7204
17:3011,3653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0715
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,4063
En Düşük
11,2653
17:30586,48
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 13,26
|Açılış
|: 586,48
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
587,74
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler17:30
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|NUGYO
|11,47
|16.466.405
|% 9,97
|
|CEOEM
|9,63
|140.667.961
|% 9,93
|
|IZFAS
|6,69
|3.978.621
|% 9,85
|
|ADESE
|1,23
|80.378.494
|% 9,82
|
|SARKY
|16,85
|49.775.305
|% -7,67
|
|KLMSN
|10,13
|32.793.095
|% -7,49
|
|BASGZ
|19,02
|346.536.781
|% -7,04
|
|DOKTA
|32,78
|8.068.032
|% -6,88
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|GARAN
|10,78
|3.371.269.564
|% 1,89
|
|PETKM
|7,27
|3.045.671.866
|% 0,14
|
|TSPOR
|6,58
|1.745.452.111
|% 6,47
|
|THYAO
|18,16
|1.679.462.432
|% 0,00
|
|SISE
|9,52
|1.569.260.385
|% 2,48
|
|PETKM
|7,27
|3.045.671.866
|% 0,14
|
|GARAN
|10,78
|3.371.269.564
|% 1,89
|
|TSPOR
|6,58
|1.745.452.111
|% 6,47
|
|YKBNK
|3,13
|784.088.055
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,12
|505.303.497
|% 0,00
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8237
|9,8277
|% 0,98
|
|Euro
|11,3571
|11,3653
|% 0,63
|
|Sterlin
|13,2517
|13,3181
|% 0,75
|
|Frank
|10,7210
|10,7856
|% 0,79
|
|Riyal
|2,6121
|2,6252
|% 1,04
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|32,91
|
|Altın Gr.
|587
|587
|14,18
|
|Cumhuriyet
|3.873
|3.931
|91,00
|
|Tam
|3.854
|3.952
|97,86
|
|Yarım
|1.863
|1.912
|47,34
|
|Çeyrek
|934
|956
|23,67
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|7,90
|7,91
|0,30
|
|B. Petrol
|84,86
|84,86
|0,08
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:44PRKAB
Yüzde 4.24 oranında artışla 31.44 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 950, 634 adet işlem
-
17:43IDEAS
Yüzde 6.86 oranında artışla 41.14 lira fiyatla işlem gören hissede 622, 585 adet işlem
-
17:41LKMNH
Yüzde 4.30 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 791, 466 adet işlem
-
17:40XU100
Endeks 1, 624 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 25, 968.00 milyon TL de
-
17:40FRIGO
Yüzde 5.69 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 715, 688 adet işlem