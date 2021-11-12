İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
12.11.2021 17:41
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977447
BIST
17:261.641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 15,52
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.643
En Düşük
1.631
17:269,9704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0671
|Açılış
|: 9,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
17:2611,4077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0573
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
17:26594,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,82
|Açılış
|: 594,08
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler17:24
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|HEDEF
|3,55
|52.217.775
|% 9,91
|
|OYLUM
|9,72
|38.654.725
|% 9,83
|
|PRKAB
|35,32
|192.163.310
|% 9,49
|
|BERA
|10,35
|283.434.198
|% 8,95
|
|KZBGY
|32,02
|42.188.250
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|260.788.015
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|433.239.423
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,40
|96.825.592
|% -6,98
|
|PETKM
|7,63
|2.719.908.116
|% -0,26
|
|GARAN
|10,64
|1.558.669.061
|% 0,38
|
|THYAO
|17,79
|1.361.512.728
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,48
|686.866.738
|% 0,81
|
|TUPRS
|156,00
|646.270.437
|% -0,32
|
|PETKM
|7,63
|2.719.908.116
|% -0,26
|
|ADESE
|1,22
|433.239.423
|% -9,63
|
|ODAS
|1,55
|504.766.154
|% 2,65
|
|SKBNK
|1,16
|241.010.849
|% 5,45
|
|YKBNK
|3,09
|551.615.802
|% 0,32
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9660
|9,9709
|% 0,68
|
|Euro
|11,3997
|11,4077
|% 0,50
|
|Sterlin
|13,2814
|13,3480
|% 0,63
|
|Frank
|10,7386
|10,8032
|% 0,33
|
|Riyal
|2,6452
|2,6585
|% 0,46
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-5,43
|
|Altın Gr.
|594
|594
|0,89
|
|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|8,01
|8,02
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,98
|81,98
|-0,89
|
Seans Raporu
17:24
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