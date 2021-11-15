İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
15.11.2021 17:07
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977805
BIST
17:171.701
En Yüksek
|Değişim
|: 3,78%
|| 62,00
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
17:1710,0417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0421
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
17:1711,4947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0422
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
17:17601,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,07
|Açılış
|: 601,04
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler17:17
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.188.188.322
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|744.864.015
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|170.896.000
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|920.008.855
|% 9,91
|
|ADESE
|1,10
|659.414.198
|% -9,84
|
|PENTA
|176,30
|31.665.909
|% -9,73
|
|OYLUM
|8,90
|39.732.098
|% -8,53
|
|VAKFN
|5,91
|140.871.684
|% -7,37
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|THYAO
|17,66
|3.294.060.413
|% -0,90
|
|PETKM
|7,92
|1.850.021.115
|% 3,53
|
|KRDMD
|7,72
|1.356.075.668
|% 2,80
|
|SISE
|9,92
|1.270.907.648
|% 3,77
|
|AKBNK
|6,97
|1.188.188.322
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|659.414.198
|% -9,84
|
|TSKB
|1,71
|797.788.025
|% 8,23
|
|SKBNK
|1,24
|556.471.144
|% 7,83
|
|YKBNK
|3,39
|943.092.012
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,17
|536.780.154
|% 5,34
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0371
|10,0417
|% 0,42
|
|Euro
|11,4895
|11,4947
|% 0,37
|
|Sterlin
|13,4293
|13,4966
|% 0,36
|
|Frank
|10,8560
|10,9214
|% 0,35
|
|Riyal
|2,6671
|2,6805
|% 0,33
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-1,27
|
|Altın Gr.
|600
|600
|0,11
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,35
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,59
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,29
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|8,07
|8,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,11
|81,11
|-1,06
|