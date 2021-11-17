İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
17.11.2021 17:45
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978345
BIST
17:381.706
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 20,63
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.713
En Düşük
1.683
17:3810,6031
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 0,2863
|Açılış
|: 10,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,6366
En Düşük
10,2960
17:3812,0071
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 0,3265
|Açılış
|: 11,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
12,0249
En Düşük
11,6569
17:38634,33
En Yüksek
|Değişim
|: 3,36%
|| 20,62
|Açılış
|: 634,33
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
637,22
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler17:36
|PRKAB
|40,70
|288.434.349
|% 10,00
|
|DOBUR
|149,60
|33.797.034
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.662.740
|% 9,97
|
|MERIT
|27,82
|9.955.776
|% 9,96
|
|BASGZ
|17,23
|350.983.507
|% 9,96
|
|TACTR
|26,10
|586.417
|% -8,42
|
|SUMAS
|89,35
|190.752
|% -4,95
|
|SONME
|28,60
|3.521.792
|% -4,73
|
|COSMO
|9,50
|120.695
|% -4,71
|
|TDGYO
|6,94
|43.359.166
|% -4,67
|
|PETKM
|7,78
|2.880.010.392
|% -1,89
|
|GARAN
|11,97
|2.579.126.599
|% -0,83
|
|SISE
|10,39
|1.817.057.653
|% 4,32
|
|KRDMD
|7,69
|1.348.375.685
|% 2,40
|
|THYAO
|18,00
|1.217.646.458
|% 1,93
|
|PETKM
|7,78
|2.880.010.392
|% -1,89
|
|YKBNK
|3,37
|1.191.361.703
|% 0,00
|
|ADESE
|1,06
|312.377.992
|% 1,92
|
|EKGYO
|2,16
|562.458.675
|% 3,35
|
|ODAS
|1,58
|344.747.523
|% 1,94
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,5794
|10,5892
|% 2,64
|
|Euro
|11,9811
|11,9929
|% 2,67
|
|Sterlin
|14,2096
|14,2808
|% 2,92
|
|Frank
|11,3138
|11,3820
|% 2,48
|
|Riyal
|2,8108
|2,8249
|% 2,50
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|13,57
|
|Altın Gr.
|636
|636
|22,59
|
|Cumhuriyet
|4.177
|4.237
|104,00
|
|Tam
|4.188
|4.295
|141,54
|
|Yarım
|2.024
|2.077
|68,46
|
|Çeyrek
|1.015
|1.039
|34,24
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|8,56
|8,57
|0,33
|
|B. Petrol
|81,96
|81,96
|-0,47
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:51NTHOL
Yüzde 5.44 oranında artışla 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 425, 677 adet işlem
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17:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 72 artarak (% 1.45 ) 1, 870
-
17:50XU100
Endeks 1, 708 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 24, 731.00 milyon TL de
-
17:50HEDEF
Yüzde 5.52 oranında artışla 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 291, 657 adet işlem
-
17:49IZTAR
Yüzde 9.72 oranında artışla 21.44 lira fiyatla işlem gören hissede 910, 907 adet işlem