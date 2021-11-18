İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
18.11.2021 17:18
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978508
BIST
17:591.737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 29,51
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.759
En Düşük
1.698
17:5911,1354
En Yüksek
|Değişim
|: 4,73%
|| 0,5027
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,3093
En Düşük
10,4466
17:5912,6561
En Yüksek
|Değişim
|: 5,09%
|| 0,6125
|Açılış
|: 12,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,8271
En Düşük
11,7446
17:59660,68
En Yüksek
|Değişim
|: 3,60%
|| 22,96
|Açılış
|: 660,68
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
675,09
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TETMT
|190,50
|7.909.563
|% 9,99
|
|DITAS
|22,92
|16.908.116
|% 9,98
|
|PRKAB
|44,76
|169.810.014
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|MERCN
|13,72
|92.345.701
|% 9,94
|
|BASGZ
|15,51
|626.116.880
|% -9,98
|
|GMTAS
|2,35
|9.227.284
|% -9,96
|
|AKSGY
|1,82
|75.913.660
|% -9,45
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
|
|GARAN
|12,28
|6.991.685.031
|% 3,19
|
|YKBNK
|3,62
|3.589.857.514
|% 7,42
|
|AKBNK
|7,27
|2.951.654.472
|% 2,25
|
|PETKM
|7,72
|2.615.208.246
|% 0,13
|
|SISE
|11,08
|2.392.647.576
|% 6,33
|
|YKBNK
|3,62
|3.589.857.514
|% 7,42
|
|GARAN
|12,28
|6.991.685.031
|% 3,19
|
|TSKB
|1,58
|673.432.080
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,27
|2.951.654.472
|% 2,25
|
|SKBNK
|1,15
|429.052.145
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1000
|11,1354
|% 4,73
|
|Euro
|12,6130
|12,6561
|% 5,09
|
|Sterlin
|14,7498
|14,8237
|% 3,20
|
|Frank
|11,7994
|11,8705
|% 3,46
|
|Riyal
|2,9187
|2,9333
|% 3,35
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|-6,40
|
|Altın Gr.
|657
|657
|18,95
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|8,77
|8,78
|0,21
|
|B. Petrol
|80,87
|80,87
|0,59
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59YKBNK
Yüzde 7.72 oranında artışla 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 959, 136, 409 adet işlem
-
17:57TSPOR
Yüzde 6.61 oranında artışla 8.22 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 574, 219 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 14 artarak (% 2.19 ) 1, 549
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, MERCN, DOBUR, RALYH, PRKAB, DITAS
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASGZ, AKSGY, GMTAS