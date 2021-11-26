İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
26.11.2021 17:08
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979853
BIST
17:201.768
En Yüksek
|Değişim
|: -2,81%
|| -51,17
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.761
17:2012,5091
En Yüksek
|Değişim
|: 4,24%
|| 0,5093
|Açılış
|: 12,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,6862
En Düşük
11,9402
17:2014,1246
En Yüksek
|Değişim
|: 4,88%
|| 0,6572
|Açılış
|: 13,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
14,3282
En Düşük
13,3965
17:20726,89
En Yüksek
|Değişim
|: 5,30%
|| 36,59
|Açılış
|: 726,89
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
737,01
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler17:20
|ARMDA
|63,25
|4.842.782
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|136.818.992
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|27.898.239
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|22.819.891
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.395.638
|% -9,98
|
|TAVHL
|26,56
|410.571.469
|% -9,97
|
|THYAO
|16,91
|3.123.552.484
|% -9,96
|
|PGSUS
|88,15
|628.605.045
|% -9,96
|
|LUKSK
|51,20
|16.385.800
|% -9,94
|
|THYAO
|16,91
|3.123.552.484
|% -9,96
|
|SASA
|39,24
|1.613.840.708
|% 0,26
|
|GARAN
|11,42
|1.611.593.566
|% -2,73
|
|YKBNK
|3,18
|1.198.340.001
|% -4,50
|
|HALKB
|4,98
|1.186.892.452
|% -5,14
|
|YKBNK
|3,18
|1.198.340.001
|% -4,50
|
|EKGYO
|2,20
|788.673.372
|% -0,45
|
|HALKB
|4,98
|1.186.892.452
|% -5,14
|
|THYAO
|16,91
|3.123.552.484
|% -9,96
|
|MOBTL
|1,67
|273.408.490
|% 0,00
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4458
|12,5091
|% 4,24
|
|Euro
|14,0532
|14,1246
|% 4,88
|
|Sterlin
|16,6369
|16,7203
|% 4,38
|
|Frank
|13,4670
|13,5481
|% 5,46
|
|Riyal
|3,3265
|3,3432
|% 4,31
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|18,55
|
|Altın Gr.
|717
|717
|27,16
|
|Cumhuriyet
|4.710
|4.781
|161,00
|
|Tam
|4.702
|4.825
|177,39
|
|Yarım
|2.273
|2.334
|85,81
|
|Çeyrek
|1.140
|1.167
|42,90
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,32
|9,33
|0,21
|
|B. Petrol
|77,95
|77,95
|-4,27
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:35GLYHO
Yüzde -8.93 oranında düşüşle 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 997, 411 adet işlem
-
17:34BAGFS
Yüzde -60.77 oranında düşüşle 10.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 040, 721 adet işlem
-
17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 99 kaybederek (% -3.22 ) 1, 564
-
17:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RALYH, DOBUR, RAYSG, YONGA, OZBAL, RTALB, TRILC, PRKAB, KONKA, ANGEN
-
17:32
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DURDO, THYAO, IDEAS, PGSUS