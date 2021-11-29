İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
29.11.2021 17:06
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980101
BIST
18:051.809
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 32,38
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.812
En Düşük
1.777
18:0512,7970
En Yüksek
|Değişim
|: 3,46%
|| 0,4280
|Açılış
|: 12,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8228
En Düşük
12,3321
18:0514,4651
En Yüksek
|Değişim
|: 3,26%
|| 0,4561
|Açılış
|: 14,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4651
En Düşük
13,9221
18:05735,04
En Yüksek
|Değişim
|: 3,08%
|| 21,99
|Açılış
|: 735,04
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|38.500,00
|1.638.500
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.527.653
|% 10,00
|
|LIDFA
|4,07
|39.707.440
|% 10,00
|
|KTSKR
|31,24
|58.541.612
|% 10,00
|
|BASGZ
|12,76
|485.138.449
|% 10,00
|
|PRKAB
|71,20
|297.177.837
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|37.341.720
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,30
|41.704.173
|% -9,66
|
|DERIM
|7,78
|16.392.903
|% -7,60
|
|TETMT
|210,00
|6.324.807
|% -7,49
|
|THYAO
|17,32
|3.087.213.592
|% 1,94
|
|SASA
|42,96
|2.252.364.422
|% 8,98
|
|GARAN
|11,40
|2.113.344.772
|% -0,35
|
|ASELS
|22,74
|1.848.279.577
|% 9,96
|
|SISE
|12,29
|1.430.470.288
|% 2,93
|
|YKBNK
|3,17
|1.194.620.341
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,26
|679.115.633
|% 1,80
|
|ODAS
|1,52
|316.573.763
|% -1,30
|
|GARAN
|11,40
|2.113.344.772
|% -0,35
|
|THYAO
|17,32
|3.087.213.592
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,7959
|12,7970
|% 3,46
|
|Euro
|14,4442
|14,4651
|% 3,26
|
|Sterlin
|16,9558
|17,0408
|% 2,94
|
|Frank
|13,7685
|13,8514
|% 3,14
|
|Riyal
|3,3993
|3,4164
|% 3,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-4,81
|
|Altın Gr.
|732
|732
|18,88
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|151,00
|
|Tam
|4.806
|4.932
|153,83
|
|Yarım
|2.323
|2.386
|74,41
|
|Çeyrek
|1.165
|1.193
|37,21
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,00
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,41
|9,42
|0,23
|
|B. Petrol
|75,09
|75,09
|3,50
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKSA
Yüzde 6.68 oranında artışla 27.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 130, 968 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 95 artarak (% 1.93 ) 1, 951
-
17:58XU100
Endeks 1, 808 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 77 üstünde . İşlem hacmi 26, 502.00 milyon TL de
-
17:56ASELS
Yüzde 8.51 oranında artışla 22.44 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 628, 655 adet işlem
-
17:55KRGYO
Yüzde 5.20 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 792, 434 adet işlem