İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
03.12.2021 17:35
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980959
BIST
17:321.912
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 32,08
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.914
En Düşük
1.894
17:3213,7326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0693
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
17:3215,5368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0280
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
17:32783,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 4,36
|Açılış
|: 782,19
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
790,29
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler17:32
|MAKTK
|3,74
|58.312.182
|% 10,00
|
|SELVA
|11,11
|36.002.077
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.887.828
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.862.181
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|191.631.565
|% -9,92
|
|THYAO
|18,69
|3.178.837.632
|% 2,41
|
|GARAN
|11,69
|1.540.977.571
|% 0,34
|
|KRDMD
|9,38
|1.312.859.548
|% 0,32
|
|KOZAL
|134,60
|1.184.871.018
|% 4,42
|
|SISE
|13,29
|1.122.049.634
|% -0,23
|
|TSKB
|1,59
|572.839.047
|% 6,00
|
|SKBNK
|1,20
|301.812.243
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,43
|826.294.816
|% 0,88
|
|ODAS
|1,63
|363.578.829
|% 5,84
|
|THYAO
|18,69
|3.178.837.632
|% 2,41
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7206
|13,7326
|% 0,51
|
|Euro
|15,4934
|15,5368
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,1791
|18,2703
|% 0,11
|
|Frank
|14,8937
|14,9835
|% 0,53
|
|Riyal
|3,6514
|3,6697
|% 0,33
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|5,45
|
|Altın Gr.
|779
|779
|0,05
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|106,00
|
|Tam
|5.159
|5.293
|110,82
|
|Yarım
|2.493
|2.561
|53,60
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|26,81
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,01
|
|B. Petrol
|72,30
|72,30
|2,63
|
Seans Raporu
17:32
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-
17:43TIRE
Yüzde 9.65 oranında artışla 10.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 041, 816 adet işlem
-
17:40MEGAP
Yüzde 5.30 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 205, 352 adet işlem
-
17:40MEGAP
Yüzde 5.30 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 205, 352 adet işlem
-
17:39KUYAS
Yüzde 9.88 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 173, 219 adet işlem
-
17:38MAKTK
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.74 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 740, 690 adet işlem