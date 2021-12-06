İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
06.12.2021 17:39
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981260
BIST
17:431.924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 13,12
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.927
En Düşük
1.899
17:4313,7816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0630
|Açılış
|: 13,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
17:4315,5763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0401
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
17:43787,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,98
|Açılış
|: 787,51
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler17:40
|BAGFS
|11,55
|9.799.338
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|195.127
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.886,50
|254.625.537
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|4.077.055
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|16.905.514
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|274.603.705
|% -10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|KTSKR
|32,16
|354.069.408
|% -9,97
|
|EDATA
|13,55
|64.012.123
|% -9,97
|
|SISE
|13,35
|2.653.555.274
|% 0,75
|
|GARAN
|11,83
|2.573.968.859
|% 1,46
|
|THYAO
|18,62
|1.519.867.734
|% 0,49
|
|PETKM
|8,46
|1.257.143.938
|% 3,17
|
|KRDMD
|9,34
|1.185.800.250
|% 0,11
|
|TSKB
|1,64
|587.913.759
|% 3,14
|
|YKBNK
|3,53
|1.007.523.595
|% 2,62
|
|ODAS
|1,66
|405.726.811
|% 1,84
|
|GARAN
|11,83
|2.573.968.859
|% 1,46
|
|SISE
|13,35
|2.653.555.274
|% 0,75
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7762
|13,7827
|% 0,47
|
|Euro
|15,5591
|15,5745
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,2089
|18,3002
|% 0,55
|
|Frank
|14,8835
|14,9732
|% -0,01
|
|Riyal
|3,6648
|3,6832
|% 0,52
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-4,33
|
|Altın Gr.
|788
|788
|1,91
|
|Cumhuriyet
|5.223
|5.302
|5,00
|
|Tam
|5.200
|5.329
|10,25
|
|Yarım
|2.513
|2.578
|4,96
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,31
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|-0,12
|
|B. Petrol
|71,27
|71,27
|1,39
|
Seans Raporu
17:40
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