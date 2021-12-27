İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
27.12.2021 16:57
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986406
BIST
17:041.913
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 22,08
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
17:0411,3684
En Yüksek
|Değişim
|: 3,43%
|| 0,3770
|Açılış
|: 11,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
17:0412,8863
En Yüksek
|Değişim
|: 3,59%
|| 0,4468
|Açılış
|: 12,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
17:04658,01
En Yüksek
|Değişim
|: 3,08%
|| 19,68
|Açılış
|: 658,25
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler17:04
|ISKPL
|5,39
|103.435.710
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,38
|10.963.987
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|ECZYT
|55,10
|153.167.487
|% 9,98
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,19
|64.493.013
|% -9,90
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|YBTAS
|15.600,00
|238.767
|% -6,42
|
|UFUK
|18,07
|423.291
|% -6,37
|
|GARAN
|11,75
|1.984.836.805
|% 0,26
|
|THYAO
|21,20
|1.856.246.038
|% 0,38
|
|EREGL
|29,10
|1.730.033.869
|% 2,54
|
|SASA
|51,10
|1.631.068.766
|% 7,35
|
|KRDMD
|9,52
|1.414.891.734
|% 0,95
|
|YKBNK
|3,69
|1.197.489.357
|% 4,53
|
|EKGYO
|2,26
|593.669.540
|% 1,80
|
|GARAN
|11,75
|1.984.836.805
|% 0,26
|
|KRDMD
|9,52
|1.414.891.734
|% 0,95
|
|ODAS
|1,37
|147.912.132
|% 0,00
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3131
|11,3334
|% 3,11
|
|Euro
|12,8017
|12,8365
|% 3,19
|
|Sterlin
|15,1453
|15,2212
|% 3,04
|
|Frank
|12,2589
|12,3328
|% 2,93
|
|Riyal
|3,0039
|3,0189
|% 2,93
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|2,39
|
|Altın Gr.
|662
|662
|24,04
|
|Cumhuriyet
|4.433
|4.500
|-22,00
|
|Tam
|4.423
|4.539
|-13,41
|
|Yarım
|2.138
|2.196
|-6,49
|
|Çeyrek
|1.072
|1.098
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,88
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|8,36
|8,37
|0,23
|
|B. Petrol
|76,02
|76,02
|0,23
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
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17:19HURGZ
Yüzde 9.50 oranında artışla 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 248, 688 adet işlem
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17:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 09 artarak (% 1.15 ) 2, 111
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17:18XU100
Endeks 1, 913 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 13 üstünde . İşlem hacmi 26, 100.00 milyon TL de
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17:18SKTAS
Yüzde 4.78 oranında artışla 2.41 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 504, 748 adet işlem
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17:17BAYRK
Yüzde 6.43 oranında artışla 6.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 629, 392 adet işlem