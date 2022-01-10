İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
10.01.2022 17:16
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992040
BIST
17:012.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 35,52
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:0113,8643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0579
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:0115,6637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0616
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:01798,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,01
|Açılış
|: 798,32
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:01
|CLEBI
|217,80
|128.926.705
|% 10,00
|
|INTEM
|118,80
|34.119.103
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|58.316.357
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.085.984
|% 9,99
|
|ESCAR
|33,98
|13.298.274
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,34
|58.376.806
|% -8,82
|
|ELITE
|18,10
|248.159.595
|% -8,77
|
|RALYH
|11,60
|27.935.185
|% -4,45
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|MARKA
|3,76
|2.897.125
|% -4,08
|
|THYAO
|26,78
|3.454.151.114
|% 7,38
|
|GARAN
|11,86
|2.284.650.437
|% 0,94
|
|EREGL
|30,98
|1.733.138.017
|% 1,18
|
|KRDMD
|11,80
|1.687.351.481
|% 1,72
|
|SISE
|15,22
|1.672.186.627
|% 2,42
|
|YKBNK
|3,76
|1.199.533.725
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,41
|667.489.242
|% 2,99
|
|GARAN
|11,86
|2.284.650.437
|% 0,94
|
|KRDMD
|11,80
|1.687.351.481
|% 1,72
|
|THYAO
|26,78
|3.454.151.114
|% 7,38
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8504
|13,8643
|% 0,42
|
|Euro
|15,6463
|15,6637
|% -0,39
|
|Sterlin
|18,7350
|18,8290
|% 0,11
|
|Frank
|14,9269
|15,0168
|% -0,32
|
|Riyal
|3,6821
|3,7006
|% 0,42
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-2,80
|
|Altın Gr.
|800
|800
|2,92
|
|Cumhuriyet
|5.319
|5.399
|-2,00
|
|Tam
|5.294
|5.428
|-4,41
|
|Yarım
|2.559
|2.626
|-2,14
|
|Çeyrek
|1.283
|1.313
|-1,07
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,95
|9,97
|0,06
|
|B. Petrol
|81,60
|81,60
|-0,15
|