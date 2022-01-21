İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
21.01.2022 17:27
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995657
BIST
17:542.013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,25
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.987
17:5413,4441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0674
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
17:5415,2650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1210
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2678
En Düşük
15,0961
17:54794,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,09
|Açılış
|: 794,07
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler17:52
|LINK
|33,44
|28.189.330
|% 10,00
|
|SANEL
|9,58
|7.667.813
|% 9,99
|
|KGYO
|6,86
|26.959.151
|% 9,94
|
|EDATA
|24,16
|32.510.548
|% 9,92
|
|ERCB
|50,95
|94.262.449
|% 9,90
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|186.625.154
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,62
|2.955.407.098
|% -1,71
|
|KRDMD
|12,40
|2.815.396.188
|% -1,98
|
|GARAN
|11,94
|1.686.853.054
|% 0,00
|
|SISE
|13,97
|1.686.047.908
|% 1,31
|
|YKBNK
|4,08
|1.508.199.342
|% 1,49
|
|YKBNK
|4,08
|1.508.199.342
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,44
|547.027.972
|% 1,67
|
|KRDMD
|12,40
|2.815.396.188
|% -1,98
|
|PETKM
|8,93
|1.456.342.323
|% 0,79
|
|TSKB
|1,56
|223.890.256
|% 0,00
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4322
|13,4452
|% 0,51
|
|Euro
|15,2448
|15,2706
|% 0,84
|
|Sterlin
|18,1397
|18,2307
|% 0,19
|
|Frank
|14,6561
|14,7444
|% 1,08
|
|Riyal
|3,5649
|3,5828
|% 0,37
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,09
|
|Altın Gr.
|794
|794
|4,22
|
|Cumhuriyet
|5.267
|5.346
|2,00
|
|Tam
|5.241
|5.374
|0,22
|
|Yarım
|2.533
|2.600
|0,10
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|0,06
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,44
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,57
|0,06
|
|B. Petrol
|87,41
|87,41
|-0,97
|
Seans Raporu
17:52
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