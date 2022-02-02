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İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten

02.02.2022 17:39
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten


İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )

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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999029


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BIST USD EURO ALTIN
11:462.001
Değişim :  -0,07% |  -1,40
Açılış :  1.996  
Önceki Kapanış :  2.002  
En Yüksek
2.014 En Düşük
1.988
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMNIS 22,68 15.309 % 9,99  
PKENT 369,20 29.827.147 % 9,98  
KONTR 121,50 144.427.806 % 8,19  
GESAN 19,55 80.411.780 % 8,07  
PARSN 38,28 61.443.043 % 6,93  
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11:45 Alış Satış %  
Dolar 13,5529 13,5634 % 0,66  
Euro 15,3273 15,3419 % 0,66  
Sterlin 18,3283 18,4202 % 0,53  
Frank 14,6594 14,7477 % 0,40  
Riyal 3,6048 3,6229 % 0,67  
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11:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.805 1.805 -2,86  
Altın Gr. 787 787 3,99  
Cumhuriyet 5.222 5.301 60,00  
Tam 5.198 5.330 61,66  
Yarım 2.512 2.578 29,83  
Çeyrek 1.260 1.289 14,91  
Gümüş.Ons 22,53 22,55 -0,13  
Gümüş Gr. 9,82 9,83 0,01  
B. Petrol 89,26 89,26 -0,21  
Seans Raporu 11:45
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