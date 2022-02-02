İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
02.02.2022 17:39
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999029
BIST
11:462.001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,40
|Açılış
|: 1.996
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.014
En Düşük
1.988
11:4613,5634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0895
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6269
En Düşük
13,4311
11:4615,3419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1009
|Açılış
|: 15,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3200
|
15,4146
En Düşük
15,2003
11:46787,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 4,38
|Açılış
|: 787,11
|
|Önceki Kapanış
|: 782,73
|
791,07
En Düşük
780,61
BIST En Aktif Hisseler11:45
|EMNIS
|22,68
|15.309
|% 9,99
|
|PKENT
|369,20
|29.827.147
|% 9,98
|
|KONTR
|121,50
|144.427.806
|% 8,19
|
|GESAN
|19,55
|80.411.780
|% 8,07
|
|PARSN
|38,28
|61.443.043
|% 6,93
|
|ORCAY
|57,25
|29.092.402
|% -9,98
|
|SANEL
|13,19
|3.291.802
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,76
|56.649
|% -8,00
|
|HURGZ
|2,12
|17.205.202
|% -4,93
|
|PAMEL
|91,50
|1.659.699
|% -4,84
|
|GARAN
|12,07
|836.825.597
|% -1,79
|
|THYAO
|28,04
|811.878.318
|% 0,86
|
|YKBNK
|4,23
|793.163.627
|% -2,31
|
|KRDMD
|11,70
|415.788.256
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,96
|383.316.787
|% -1,97
|
|YKBNK
|4,23
|793.163.627
|% -2,31
|
|TSKB
|1,60
|122.555.864
|% -0,62
|
|GARAN
|12,07
|836.825.597
|% -1,79
|
|AKBNK
|7,96
|383.316.787
|% -1,97
|
|EKGYO
|2,45
|114.538.004
|% 0,82
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5529
|13,5634
|% 0,66
|
|Euro
|15,3273
|15,3419
|% 0,66
|
|Sterlin
|18,3283
|18,4202
|% 0,53
|
|Frank
|14,6594
|14,7477
|% 0,40
|
|Riyal
|3,6048
|3,6229
|% 0,67
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-2,86
|
|Altın Gr.
|787
|787
|3,99
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|60,00
|
|Tam
|5.198
|5.330
|61,66
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|29,83
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|14,91
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,55
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|0,01
|
|B. Petrol
|89,26
|89,26
|-0,21
|