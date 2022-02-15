İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
15.02.2022 17:25
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001872
BIST
12:522.041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,75
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
12:5213,6291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0322
|Açılış
|: 13,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6305
En Düşük
13,5639
12:5215,5045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0234
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5293
En Düşük
15,4100
12:52827,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 9,10
|Açılış
|: 827,73
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler12:52
|UZERB
|55,65
|292.775
|% 9,98
|
|ARMDA
|69,75
|10.425.292
|% 9,93
|
|DESPC
|10,30
|18.351.018
|% 9,93
|
|EKIZ
|7,18
|94.726
|% 9,12
|
|CEOEM
|19,12
|68.186.968
|% 8,57
|
|PKENT
|640,80
|1.351.447
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|1.099.631
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|2.156.645
|% -9,94
|
|AVHOL
|6,12
|8.872.210
|% -9,87
|
|DZGYO
|3,03
|20.739.245
|% -9,82
|
|THYAO
|29,78
|3.685.299.308
|% 0,61
|
|KRDMD
|11,83
|1.038.598.345
|% -0,34
|
|TUPRS
|194,00
|791.862.437
|% -0,82
|
|EREGL
|28,58
|748.901.191
|% 1,42
|
|TAVHL
|40,50
|531.340.899
|% 3,37
|
|YKBNK
|4,05
|518.150.539
|% 1,00
|
|THYAO
|29,78
|3.685.299.308
|% 0,61
|
|KRDMD
|11,83
|1.038.598.345
|% -0,34
|
|EKGYO
|2,34
|191.320.578
|% -0,85
|
|PETKM
|8,24
|413.017.718
|% -0,12
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6217
|13,6291
|% 0,24
|
|Euro
|15,4912
|15,5045
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,4787
|18,5714
|% 0,28
|
|Frank
|14,7296
|14,8184
|% 0,24
|
|Riyal
|3,6202
|3,6384
|% 0,22
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|15,26
|
|Altın Gr.
|828
|828
|9,23
|
|Cumhuriyet
|5.498
|5.581
|86,00
|
|Tam
|5.470
|5.607
|83,57
|
|Yarım
|2.644
|2.712
|40,42
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,21
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,42
|0,08
|
|B. Petrol
|93,31
|93,31
|-1,50
|