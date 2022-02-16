İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
16.02.2022 17:32
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002109
BIST
17:412.041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,25
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.036
17:4113,6250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0309
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6479
En Düşük
13,5716
17:4115,4971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0479
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5438
En Düşük
15,4262
17:41816,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 6,25
|Açılış
|: 816,60
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
817,13
En Düşük
808,86
BIST En Aktif Hisseler17:39
|RALYH
|7,70
|15.813.120
|% 10,00
|
|UZERB
|50,60
|272.396
|% 10,00
|
|ARMDA
|63,45
|3.441.675
|% 9,97
|
|MERIT
|32,00
|60.543.621
|% 9,97
|
|CEOEM
|18,44
|61.508.472
|% 9,96
|
|PKENT
|711,90
|65.848.582
|% -10,00
|
|INTEM
|87,70
|31.029.734
|% -9,96
|
|SANEL
|9,05
|4.124.755
|% -9,95
|
|POLTK
|522,00
|93.513.699
|% -9,88
|
|MARKA
|3,67
|3.546.070
|% -6,85
|
|THYAO
|29,72
|3.563.586.850
|% -0,80
|
|KRDMD
|11,88
|1.367.104.092
|% -0,34
|
|ASELS
|22,24
|1.230.669.051
|% 2,21
|
|EREGL
|28,30
|982.396.123
|% -0,91
|
|TUPRS
|194,80
|978.582.174
|% 0,05
|
|EKGYO
|2,34
|429.499.481
|% 1,30
|
|YKBNK
|4,04
|727.409.051
|% -1,22
|
|THYAO
|29,72
|3.563.586.850
|% -0,80
|
|KRDMD
|11,88
|1.367.104.092
|% -0,34
|
|ODAS
|1,32
|144.506.134
|% 1,54
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6172
|13,6267
|% 0,24
|
|Euro
|15,4816
|15,4940
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,4362
|18,5287
|% 0,46
|
|Frank
|14,6929
|14,7815
|% 0,40
|
|Riyal
|3,6201
|3,6383
|% 0,20
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|9,90
|
|Altın Gr.
|815
|816
|5,24
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,30
|0,06
|
|B. Petrol
|95,02
|95,02
|1,75
|
Seans Raporu
17:39
daha fazla
-
17:54RALYH
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 106, 297 adet işlem
-
17:53ELITE
Yüzde 4.20 oranında artışla 18.86 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 613, 867 adet işlem
-
17:51GOLTS
Yüzde 6.35 oranında artışla 39.84 lira fiyatla işlem gören hissede 708, 603 adet işlem
-
17:50XU100
Endeks 2, 043 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 22, 264.00 milyon TL de
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17:49MSGYO
Yüzde 4.91 oranında artışla 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 956, 779 adet işlem