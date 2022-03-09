İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
09.03.2022 17:30
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008737
BIST
18:052.043
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 31,35
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
18:0514,6395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1889
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6802
En Düşük
14,4349
18:0516,1843
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 0,3799
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,2405
En Düşük
15,7698
18:05938,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -15,31
|Açılış
|: 938,71
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
931,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|16,94
|435.782
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,87
|15.199.332
|% 9,96
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|449.600
|% 9,94
|
|AVOD
|1,89
|96.862.534
|% 9,88
|
|EUHOL
|2,76
|23.060.258
|% -6,12
|
|BRLSM
|9,09
|28.871.344
|% -5,80
|
|INTEM
|66,00
|3.307.570
|% -4,76
|
|PAMEL
|101,20
|9.370.245
|% -4,35
|
|RYSAS
|4,39
|16.524.279
|% -4,15
|
|THYAO
|26,14
|5.634.217.754
|% 3,32
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% -1,78
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 9,95
|
|GARAN
|11,84
|2.128.030.041
|% 2,07
|
|KOZAL
|141,00
|2.062.141.352
|% -2,49
|
|YKBNK
|3,74
|1.024.491.714
|% 3,31
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% -1,78
|
|ODAS
|1,49
|365.451.823
|% 4,93
|
|DOHOL
|3,15
|747.371.736
|% 9,00
|
|THYAO
|26,14
|5.634.217.754
|% 3,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6346
|14,6465
|% 1,36
|
|Euro
|16,1463
|16,1840
|% 2,40
|
|Sterlin
|19,2141
|19,3105
|% 1,74
|
|Frank
|15,7027
|15,7973
|% 1,30
|
|Riyal
|3,8888
|3,9083
|% 1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.996
|-55,70
|
|Altın Gr.
|935
|935
|-18,55
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,23
|-0,07
|
|B. Petrol
|121
|121
|-6,88
|