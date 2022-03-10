İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
10.03.2022 17:23
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009100
BIST
17:292.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,47
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.027
17:2914,9167
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,2682
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9231
En Düşük
14,6097
17:2916,5084
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2543
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,6554
En Düşük
16,1888
17:29960,39
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 21,75
|Açılış
|: 960,39
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
962,63
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler17:27
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|OTTO
|34,98
|943.131
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|8.239.099
|% 9,98
|
|ARDYZ
|5,30
|115.886.830
|% 9,96
|
|GRSEL
|9,97
|1.378.023
|% 9,92
|
|OZKGY
|7,38
|54.334.340
|% -6,23
|
|OZKGY
|7,38
|54.334.340
|% -6,23
|
|YBTAS
|17.001,10
|205.526
|% -4,38
|
|ULUUN
|8,87
|277.116.011
|% -3,80
|
|MMCAS
|2,30
|62.537
|% -3,77
|
|ODAS
|1,54
|362.577.433
|% 3,36
|
|PGSUS
|86,10
|281.878.727
|% -0,35
|
|ULUUN
|8,87
|277.116.011
|% -3,80
|
|ISDMR
|29,28
|217.784.070
|% 6,09
|
|BASGZ
|13,03
|174.868.331
|% 1,09
|
|ODAS
|1,54
|362.577.433
|% 3,36
|
|KLSYN
|1,62
|76.107.284
|% 1,25
|
|ULUUN
|8,87
|277.116.011
|% -3,80
|
|PEKGY
|1,04
|23.235.112
|% 7,22
|
|FORMT
|1,00
|22.586.234
|% 9,89
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9111
|14,9196
|% 1,85
|
|Euro
|16,4785
|16,5269
|% 1,68
|
|Sterlin
|19,5541
|19,6521
|% 1,63
|
|Frank
|15,9726
|16,0688
|% 1,47
|
|Riyal
|3,9636
|3,9835
|% 1,89
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.001
|9,29
|
|Altın Gr.
|956
|956
|17,13
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,36
|12,39
|0,27
|
|B. Petrol
|117
|117
|5,92
|