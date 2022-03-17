İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
17.03.2022 17:41
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011157
BIST
17:452.132
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 43,65
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.136
En Düşük
2.104
17:4514,7321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1166
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
17:4516,3471
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1966
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
17:45920,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 15,63
|Açılış
|: 920,32
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler17:43
|PENTA
|346,50
|49.501.974
|% 10,00
|
|AVGYO
|3,19
|44.273.271
|% 10,00
|
|GZNMI
|27,74
|101.014.432
|% 9,99
|
|YEOTK
|62,75
|8.587.338
|% 9,99
|
|CMBTN
|206,30
|14.414.391
|% 9,97
|
|PKENT
|393,30
|105.676.849
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|49.081.318
|% -9,96
|
|ULUFA
|2,83
|24.503.208
|% -4,39
|
|TETMT
|264,00
|9.791.566
|% -3,93
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|KRDMD
|14,69
|3.046.467.831
|% 2,08
|
|EREGL
|35,54
|2.893.493.003
|% 3,68
|
|GARAN
|11,91
|2.792.097.175
|% 0,42
|
|THYAO
|27,78
|2.337.768.457
|% 0,29
|
|FROTO
|304,10
|1.719.045.926
|% 6,14
|
|DOHOL
|3,43
|967.454.485
|% 4,57
|
|GARAN
|11,91
|2.792.097.175
|% 0,42
|
|YKBNK
|3,91
|864.199.631
|% 2,89
|
|KRDMD
|14,69
|3.046.467.831
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,25
|347.792.839
|% 0,90
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7140
|14,7153
|% 0,68
|
|Euro
|16,3179
|16,3518
|% 1,25
|
|Sterlin
|19,2490
|19,3455
|% 0,53
|
|Frank
|15,6277
|15,7219
|% 1,08
|
|Riyal
|3,9089
|3,9285
|% 0,72
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|19,73
|
|Altın Gr.
|921
|921
|16,47
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,51
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|0,28
|
|B. Petrol
|105
|105
|7,39
|
Seans Raporu
17:43
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-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 6 artarak (% 2.55 ) 2, 399
-
17:56XU100
Endeks 2, 133 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 12 üstünde . İşlem hacmi 30, 585.00 milyon TL de
-
17:56AYEN
Yüzde 9.85 oranında artışla 12.05 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 161, 822 adet işlem
-
17:55AVGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 344, 970 adet işlem
-
17:52ERCB
Yüzde 5.93 oranında artışla 42.86 lira fiyatla işlem gören hissede 599, 189 adet işlem