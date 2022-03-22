İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
22.03.2022 17:34
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012040
BIST
17:242.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 5,30
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.184
En Düşük
2.146
17:2414,8411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0145
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8456
En Düşük
14,7886
17:2416,3815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0428
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3984
En Düşük
16,2486
17:24913,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -9,54
|Açılış
|: 913,41
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
911,63
BIST En Aktif Hisseler17:24
|ENSRI
|15,40
|1.764.301
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|22.046.971
|% 9,97
|
|GZNMI
|34,86
|48.366.508
|% 9,97
|
|ALKA
|26,50
|29.039.028
|% 9,96
|
|KARTN
|56,35
|96.461.006
|% 9,95
|
|PKENT
|286,80
|180.448.740
|% -9,98
|
|AYEN
|11,97
|98.787.659
|% -9,39
|
|SANEL
|7,10
|9.085.865
|% -6,46
|
|MIPAZ
|6,33
|15.722.734
|% -4,52
|
|BASCM
|3,30
|48.140
|% -4,35
|
|EREGL
|33,42
|3.385.737.541
|% 5,00
|
|THYAO
|28,44
|3.352.677.506
|% 1,86
|
|KRDMD
|15,19
|2.647.645.756
|% 0,86
|
|GARAN
|11,91
|1.719.408.187
|% 0,68
|
|SISE
|14,28
|1.054.102.041
|% 1,28
|
|KRDMD
|15,19
|2.647.645.756
|% 0,86
|
|ODAS
|1,65
|268.800.589
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,60
|538.419.357
|% 0,28
|
|GARAN
|11,91
|1.719.408.187
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,05
|517.326.769
|% 1,25
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8364
|14,8411
|% 0,10
|
|Euro
|16,3715
|16,3815
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,6038
|19,7021
|% 0,70
|
|Frank
|15,8455
|15,9410
|% 0,19
|
|Riyal
|3,9441
|3,9638
|% 0,08
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-22,14
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-9,87
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|-0,25
|
|B. Petrol
|114
|114
|-1,31
|