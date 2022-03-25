İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
25.03.2022 17:46
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013139
BIST
17:352.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,60
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.179
17:3514,8527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0285
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
17:3516,3722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0438
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4279
En Düşük
16,2680
17:35931,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,91
|Açılış
|: 931,77
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler17:33
|ACSEL
|29,04
|31.463.430
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.277.692
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.657.869
|% 9,94
|
|CEMTS
|21,14
|112.861.387
|% 9,93
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,88
|22.659.142
|% -5,04
|
|PRZMA
|3,63
|1.248.795
|% -4,47
|
|KONKA
|13,18
|132.379.228
|% -4,28
|
|ISSEN
|15,35
|17.851.965
|% -3,94
|
|KRDMD
|15,38
|1.539.229.075
|% 0,07
|
|SASA
|60,00
|1.305.016.433
|% 2,48
|
|THYAO
|28,28
|1.235.683.601
|% 0,57
|
|KARSN
|4,83
|1.181.581.385
|% 7,33
|
|GARAN
|12,09
|1.094.743.609
|% 0,33
|
|KARSN
|4,83
|1.181.581.385
|% 7,33
|
|ODAS
|1,66
|215.889.619
|% 3,11
|
|DOHOL
|3,25
|380.798.023
|% 0,62
|
|YKBNK
|3,93
|440.597.774
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,38
|1.539.229.075
|% 0,07
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8401
|14,8558
|% 0,21
|
|Euro
|16,3542
|16,3714
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,5315
|19,6295
|% 0,26
|
|Frank
|15,9116
|16,0075
|% 0,30
|
|Riyal
|3,9462
|3,9660
|% 0,22
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-4,94
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|-14,44
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,99
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,49
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,13
|-0,04
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,15
|
Seans Raporu
17:33
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-
17:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 15 artarak (% 0.17 ) 2, 424
-
17:48
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, TRKCM, ODAS
-
17:48IHGZT
Yüzde 4.62 oranında artışla 0.68 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 743, 152 adet işlem
-
17:47AVGYO
Yüzde 4.17 oranında artışla 3.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 495, 405 adet işlem
-
17:45IHGZT
Yüzde 4.62 oranında artışla 0.68 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 630, 252 adet işlem