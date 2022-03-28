İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
28.03.2022 17:34
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013464
BIST
18:052.172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,03
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
18:0514,8313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
18:0516,2877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0072
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
18:05923,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -10,08
|Açılış
|: 923,82
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GZNMI
|37,04
|82.018.868
|% 9,98
|
|KENT
|213,00
|2.804.530
|% 9,96
|
|SERVE
|18,22
|784.637
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|843.240
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|17.089.154
|% 9,90
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|201.049.042
|% -9,96
|
|YONGA
|22,24
|219.815
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|73.016.023
|% -9,90
|
|KAPLM
|71,50
|45.073.338
|% -8,57
|
|THYAO
|29,06
|4.025.123.676
|% 3,20
|
|SASA
|60,40
|2.388.175.406
|% 0,67
|
|KARSN
|5,17
|1.536.622.969
|% 4,44
|
|EREGL
|32,70
|1.275.965.064
|% -1,51
|
|KRDMD
|15,19
|1.254.276.042
|% -0,72
|
|ODAS
|1,81
|907.252.158
|% 7,74
|
|KARSN
|5,17
|1.536.622.969
|% 4,44
|
|EKGYO
|2,35
|577.628.782
|% 3,07
|
|THYAO
|29,06
|4.025.123.676
|% 3,20
|
|YKBNK
|3,88
|488.777.954
|% -0,51
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8257
|14,8310
|% 0,00
|
|Euro
|16,2679
|16,2855
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,3380
|19,4349
|% -0,79
|
|Frank
|15,7910
|15,8861
|% -0,52
|
|Riyal
|3,9390
|3,9588
|% -0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-20,05
|
|Altın Gr.
|924
|924
|-9,80
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|-0,23
|
|B. Petrol
|109
|109
|-8,71
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 26, 273.00 milyon TL de
-
17:59TUKAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 8.53 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 500, 792 adet işlem
-
17:58KERVT
Yüzde 4.76 oranında artışla 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 011, 100 adet işlem
-
17:57LKMNH
Yüzde 5.22 oranında artışla 16.74 lira fiyatla işlem gören hissede 706, 279 adet işlem
-
17:55MERKO
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 361, 512 adet işlem