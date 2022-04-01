İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
01.04.2022 17:23
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015106
BIST
17:172.253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 19,55
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
17:1714,6937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0221
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
17:1716,2177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0323
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2079
17:17911,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,75
|Açılış
|: 911,98
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
908,37
BIST En Aktif Hisseler17:15
|ULUSE
|124,60
|4.345.674
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.358.616
|% 9,91
|
|MIPAZ
|6,17
|27.692.723
|% 7,87
|
|ISFIN
|3,77
|517.710.811
|% 7,71
|
|YKSLN
|7,75
|130.295.074
|% 7,34
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|345,80
|82.981.403
|% -7,74
|
|ITTFH
|1,36
|55.763.346
|% -6,21
|
|AKFGY
|3,13
|27.366.852
|% -5,72
|
|AYCES
|68,65
|3.209.263
|% -4,72
|
|GARAN
|12,50
|5.259.894.871
|% 2,46
|
|THYAO
|32,66
|2.836.423.726
|% 1,24
|
|PETKM
|9,40
|2.366.958.798
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,57
|2.089.765.074
|% 1,76
|
|TUPRS
|227,00
|2.011.140.776
|% 5,88
|
|GARAN
|12,50
|5.259.894.871
|% 2,46
|
|AKBNK
|7,33
|1.951.124.753
|% 0,96
|
|PETKM
|9,40
|2.366.958.798
|% 4,10
|
|YKBNK
|4,13
|1.015.491.947
|% 1,23
|
|KARSN
|5,87
|1.312.337.463
|% 6,73
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6867
|14,6945
|% 0,16
|
|Euro
|16,2113
|16,2200
|% -0,18
|
|Sterlin
|19,1960
|19,2923
|% -0,13
|
|Frank
|15,7845
|15,8796
|% -0,30
|
|Riyal
|3,9055
|3,9251
|% 0,19
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-8,52
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.135
|-24,00
|
|Tam
|6.016
|6.166
|-20,09
|
|Yarım
|2.908
|2.983
|-9,72
|
|Çeyrek
|1.459
|1.491
|-4,85
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,72
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|-0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,11
|