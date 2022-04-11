İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
11.04.2022 17:12
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019215
BIST
17:592.449
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 56,04
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.450
En Düşük
2.401
17:5914,7010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0424
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,6341
17:5916,0225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0234
|Açılış
|: 15,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
15,9613
17:59921,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,79
|Açılış
|: 921,65
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
930,31
En Düşük
919,06
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ISFIN
|4,62
|439.471.333
|% 10,00
|
|TRGYO
|6,93
|192.309.938
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.161.588,90
|1.055.990
|% 10,00
|
|ISGYO
|16,84
|144.904.324
|% 9,99
|
|EPLAS
|21,38
|35.617.280
|% 9,98
|
|MARTI
|1,85
|107.156.810
|% -8,87
|
|CEOEM
|11,36
|29.304.535
|% -4,54
|
|AKFGY
|3,03
|61.085.875
|% -4,11
|
|KLKIM
|20,82
|249.064.618
|% -4,06
|
|KUYAS
|5,57
|13.324.230
|% -3,97
|
|GARAN
|13,85
|6.188.544.759
|% 4,14
|
|THYAO
|36,26
|5.888.642.487
|% 2,66
|
|KRDMD
|16,22
|3.726.589.590
|% 2,92
|
|YKBNK
|5,00
|3.062.413.640
|% 7,07
|
|ASELS
|28,00
|2.918.610.770
|% 0,36
|
|EKGYO
|2,77
|1.785.272.927
|% 5,73
|
|YKBNK
|5,00
|3.062.413.640
|% 7,07
|
|TSKB
|1,74
|874.856.289
|% 9,43
|
|GARAN
|13,85
|6.188.544.759
|% 4,14
|
|SKBNK
|1,16
|433.053.139
|% 5,45
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6862
|14,6937
|% -0,34
|
|Euro
|15,9924
|16,0077
|% -0,24
|
|Sterlin
|19,0973
|19,1931
|% -0,33
|
|Frank
|15,7173
|15,8120
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9053
|3,9249
|% -0,36
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|5,69
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,04
|
|B. Petrol
|99
|99
|-3,37
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 31 artarak (% 2.30 ) 2, 724
-
17:59AVGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 711, 384 adet işlem
-
17:58EUHOL
Yüzde 5.96 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 643, 806 adet işlem
-
17:57TMSN
Yüzde 6.40 oranında artışla 20.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 164, 877 adet işlem
-
17:55DAPGM
Yüzde 8.11 oranında artışla 24.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 043, 360 adet işlem