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İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten

18.04.2022 17:31
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten


İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )

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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021523


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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  2.494  
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 229,90 40.082.735 % 10,00  
TDGYO 7,70 21.219.871 % 10,00  
BFREN 1.177,90 50.411.895 % 9,99  
OYYAT 59,50 4.076.167 % 9,98  
YATAS 14,65 187.268.598 % 9,98  
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18:00 Alış Satış %  
Dolar 14,6491 14,6528 % 0,14  
Euro 15,7987 15,8172 % -0,06  
Sterlin 19,0200 19,1154 % -0,19  
Frank 15,4582 15,5514 % 0,04  
Riyal 3,8915 3,9110 % 0,03  
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18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.987 1.987 12,28  
Altın Gr. 935 935 5,97  
Cumhuriyet 6.206 6.300 59,00  
Tam 6.177 6.331 59,07  
Yarım 2.985 3.062 28,57  
Çeyrek 1.497 1.531 14,29  
Gümüş.Ons 25,97 26,00 0,32  
Gümüş Gr. 12,24 12,26 0,17  
B. Petrol 113 113 1,34  
Seans Raporu 18:00
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