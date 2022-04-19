İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
19.04.2022 17:27
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022099
BIST
17:352.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 7,82
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
17:3514,6723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0357
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
17:3515,8350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0410
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
17:35924,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -7,14
|Açılış
|: 924,24
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
922,95
BIST En Aktif Hisseler17:33
|DAGHL
|19,29
|10.077.895
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.392.619
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,01
|67.807.907
|% 9,84
|
|HUNER
|3,36
|272.870.984
|% 9,80
|
|SMRTG
|16,97
|244.721.792
|% 8,64
|
|ISGYO
|11,07
|54.464.849
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|83.706.968
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|60.524.528
|% -9,95
|
|PEGYO
|1,46
|43.172.842
|% -9,88
|
|AVGYO
|3,48
|35.817.479
|% -9,37
|
|THYAO
|38,10
|3.382.897.474
|% 1,22
|
|GARAN
|14,25
|3.258.698.845
|% -1,18
|
|KRDMD
|16,24
|2.540.106.602
|% 0,62
|
|YKBNK
|5,24
|2.425.731.958
|% 0,00
|
|TUPRS
|255,60
|2.052.370.407
|% 1,63
|
|ODAS
|2,52
|1.367.490.443
|% 5,88
|
|YKBNK
|5,24
|2.425.731.958
|% 0,00
|
|TSKB
|2,01
|924.536.266
|% 0,50
|
|EKGYO
|2,90
|1.047.460.632
|% 0,00
|
|HALKB
|6,03
|1.456.641.681
|% 2,38
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6645
|14,6676
|% 0,21
|
|Euro
|15,8283
|15,8388
|% 0,28
|
|Sterlin
|19,0168
|19,1121
|% 0,14
|
|Frank
|15,4329
|15,5258
|% 0,01
|
|Riyal
|3,8994
|3,9189
|% 0,37
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|-26,57
|
|Altın Gr.
|924
|924
|-6,99
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,16
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|-0,26
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,85
|