İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
22.04.2022 17:24
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023037
BIST
17:132.528
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -28,61
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.527
17:1314,7540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0514
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7559
En Düşük
14,6956
17:1315,9479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,9021
17:13921,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,05
|Açılış
|: 921,50
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,61
BIST En Aktif Hisseler17:13
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.641.953
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,16
|12.469.211
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|64.890.917
|% 9,64
|
|TIRE
|13,75
|126.440.637
|% 8,78
|
|OLMK
|8,31
|41.619.769
|% -8,08
|
|TDGYO
|7,81
|25.948.687
|% -8,01
|
|MANAS
|24,88
|49.441.887
|% -6,25
|
|ATLAS
|1,48
|5.124.986
|% -5,73
|
|MMCAS
|2,99
|477.712
|% -5,38
|
|THYAO
|41,10
|6.144.924.094
|% 2,29
|
|ASELS
|28,00
|2.653.270.618
|% -1,82
|
|GARAN
|14,52
|2.415.924.627
|% 0,21
|
|SISE
|18,18
|2.404.929.744
|% -0,55
|
|PETKM
|10,45
|1.596.523.837
|% -2,43
|
|EKGYO
|3,00
|1.470.951.056
|% -3,23
|
|ODAS
|2,61
|1.040.267.015
|% 3,16
|
|TSKB
|2,06
|591.303.659
|% -0,48
|
|YKBNK
|5,24
|1.208.305.270
|% -2,06
|
|HALKB
|6,20
|1.161.002.139
|% 0,16
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7444
|14,7540
|% 0,35
|
|Euro
|15,9286
|15,9479
|% -0,01
|
|Sterlin
|18,9184
|19,0133
|% -0,94
|
|Frank
|15,3582
|15,4508
|% -0,00
|
|Riyal
|3,9219
|3,9415
|% 0,34
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-9,39
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.224
|25,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|32,21
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|15,58
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|-0,13
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,02
|
Seans Raporu
17:13
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