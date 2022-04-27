İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
27.04.2022 17:27
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024342
BIST
17:482.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 26,10
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.454
En Düşük
2.399
17:4814,8347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0361
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8399
En Düşük
14,7775
17:4815,6245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1221
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,5991
17:48899,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -6,39
|Açılış
|: 899,88
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
897,20
BIST En Aktif Hisseler17:46
|UFUK
|25,96
|1.514.766
|% 10,00
|
|EPLAS
|19,26
|17.118.581
|% 9,99
|
|ACSEL
|47,42
|55.095.898
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.998.669
|% 9,96
|
|MZHLD
|39,78
|7.106.199
|% 9,95
|
|DAGHL
|27,92
|7.488.030
|% -9,99
|
|SILVR
|7,64
|41.575.057
|% -9,91
|
|EUHOL
|2,55
|39.731.928
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|84.191.635
|% -9,56
|
|SAFKR
|7,19
|71.248.566
|% -8,17
|
|THYAO
|39,84
|5.168.630.330
|% 1,89
|
|KRDMD
|15,17
|2.760.046.135
|% 3,55
|
|EREGL
|34,08
|2.202.408.386
|% 3,02
|
|SISE
|17,74
|2.115.189.874
|% 0,74
|
|YKBNK
|4,95
|1.609.208.611
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,64
|1.206.974.708
|% 1,54
|
|YKBNK
|4,95
|1.609.208.611
|% 0,20
|
|ODAS
|2,48
|735.503.853
|% 4,64
|
|KRDMD
|15,17
|2.760.046.135
|% 3,55
|
|AKBNK
|9,11
|1.457.258.105
|% 0,89
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8310
|14,8355
|% 0,25
|
|Euro
|15,6118
|15,6208
|% -0,80
|
|Sterlin
|18,5181
|18,6110
|% -0,17
|
|Frank
|15,2349
|15,3266
|% -0,49
|
|Riyal
|3,9427
|3,9624
|% 0,26
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|-18,99
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-5,56
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|-0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,16
|