İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
06.05.2022 17:40
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027314
BIST
17:472.453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -13,70
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.433
17:4714,9430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0820
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9557
En Düşük
14,8503
17:4715,8314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1193
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
17:47906,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 9,49
|Açılış
|: 906,19
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler17:47
|SMRTG
|20,48
|282.026.553
|% 9,99
|
|ALKA
|35,02
|62.976.020
|% 9,99
|
|GEDZA
|25,58
|48.467.570
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|103.438.329
|% 9,97
|
|IMASM
|19,96
|16.847.218
|% 9,97
|
|PETUN
|24,16
|65.758.263
|% -9,10
|
|SELVA
|18,18
|27.872.267
|% -7,62
|
|ALCTL
|27,30
|41.144.680
|% -6,63
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|ETILR
|9,29
|7.562.015
|% -6,16
|
|SISE
|19,39
|5.291.945.482
|% 3,08
|
|THYAO
|42,18
|3.231.594.463
|% -1,17
|
|TUPRS
|252,20
|1.833.339.864
|% 2,81
|
|AKBNK
|8,73
|1.498.094.275
|% -0,57
|
|KOZAL
|184,30
|1.442.507.002
|% 3,71
|
|SISE
|19,39
|5.291.945.482
|% 3,08
|
|YKBNK
|4,83
|1.134.640.863
|% -0,21
|
|ODAS
|2,50
|473.137.092
|% -6,02
|
|AKBNK
|8,73
|1.498.094.275
|% -0,57
|
|EKGYO
|2,67
|441.174.939
|% -1,48
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9367
|14,9430
|% 0,55
|
|Euro
|15,8169
|15,8314
|% 0,76
|
|Sterlin
|18,3696
|18,4617
|% 0,37
|
|Frank
|15,0926
|15,1835
|% 0,47
|
|Riyal
|3,9733
|3,9932
|% 0,62
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|7,59
|
|Altın Gr.
|905
|905
|8,52
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|30,00
|
|Tam
|6.062
|6.216
|39,70
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|19,21
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,47
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,38
|