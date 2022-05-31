İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
31.05.2022 17:15
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033588
BIST
17:242.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 16,64
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
17:2416,3901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0099
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
17:2417,5603
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1054
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5195
17:24972,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,20
|Açılış
|: 972,39
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
971,63
BIST En Aktif Hisseler17:24
|MRGYO
|1,54
|22.575.908
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.381.927
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|46.689.548
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.023.158
|% 9,96
|
|BOSSA
|57,00
|45.775.756
|% 9,93
|
|AKFGY
|2,25
|294.119.767
|% -8,91
|
|KZBGY
|70,90
|34.453.292
|% -8,46
|
|OTTO
|32,50
|539.936
|% -8,19
|
|SNPAM
|7,10
|619.592
|% -8,15
|
|AVGYO
|3,08
|26.975.290
|% -8,06
|
|THYAO
|49,10
|6.313.727.422
|% -0,85
|
|TUPRS
|271,10
|2.650.882.056
|% 4,67
|
|SISE
|20,82
|2.026.539.958
|% 0,81
|
|SASA
|35,80
|1.760.121.959
|% 4,74
|
|SAHOL
|21,24
|1.748.431.555
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,81
|1.271.979.827
|% 4,46
|
|DOHOL
|3,99
|1.097.829.365
|% 1,01
|
|YKBNK
|4,67
|1.247.024.101
|% 2,64
|
|TSKB
|2,23
|567.243.421
|% 5,69
|
|KARSN
|7,08
|1.596.890.308
|% -2,61
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3761
|16,3901
|% 0,06
|
|Euro
|17,5371
|17,5603
|% -0,60
|
|Sterlin
|20,5814
|20,6846
|% -0,40
|
|Frank
|17,0336
|17,1362
|% -0,03
|
|Riyal
|4,3612
|4,3831
|% 0,18
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-9,14
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-3,40
|
|Cumhuriyet
|6.494
|6.592
|-3,00
|
|Tam
|6.451
|6.614
|-13,79
|
|Yarım
|3.118
|3.199
|-6,67
|
|Çeyrek
|1.564
|1.600
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,87
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|-0,06
|
|B. Petrol
|120
|120
|1,99
|