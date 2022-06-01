İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
01.06.2022 17:33
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033994
BIST
17:242.574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 27,32
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
17:2416,4252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0298
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
17:2417,5790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0427
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5251
17:24972,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,08
|Açılış
|: 972,47
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler17:24
|PENTA
|496,60
|81.479.430
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,65
|230.786.846
|% 9,98
|
|OZRDN
|12,91
|2.271.477
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|17.974.646
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|37.704.206
|% 9,86
|
|PSGYO
|12,96
|254.884.529
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|33.932.805
|% -9,97
|
|MEPET
|3,24
|24.962.317
|% -7,69
|
|METRO
|1,12
|74.257.535
|% -5,88
|
|ALKA
|40,22
|44.532.382
|% -5,68
|
|THYAO
|49,62
|3.472.048.907
|% -0,56
|
|SASA
|37,98
|1.873.444.050
|% 4,11
|
|KRDMD
|14,99
|1.631.155.943
|% 1,97
|
|GARAN
|15,08
|1.625.825.644
|% 3,64
|
|SISE
|21,14
|1.511.260.046
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,83
|1.002.748.497
|% -1,39
|
|YKBNK
|4,75
|1.287.017.833
|% 3,04
|
|DOHOL
|4,00
|1.030.248.336
|% -0,25
|
|KARSN
|7,22
|1.257.827.317
|% 3,29
|
|AKBNK
|8,50
|1.406.699.363
|% 1,67
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4163
|16,4252
|% 0,18
|
|Euro
|17,5559
|17,5790
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,4872
|20,5899
|% -0,62
|
|Frank
|16,9579
|17,0600
|% -0,41
|
|Riyal
|4,3675
|4,3894
|% 0,13
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,67
|
|Altın Gr.
|973
|973
|3,73
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,69
|21,72
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|0,13
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,87
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:39PEKGY
Yüzde 4.31 oranında artışla 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 862, 470 adet işlem
-
17:38DENGE
Yüzde 5.10 oranında artışla 1.65 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 182, 378 adet işlem
-
17:37SOKM
Yüzde 4.63 oranında artışla 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 172, 610 adet işlem
-
17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 33 artarak (% 1.03 ) 2, 867
-
17:36TEKTU
Yüzde 5.77 oranında artışla 1.65 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 218, 188 adet işlem