İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
02.06.2022 17:54
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034338
BIST
17:592.601
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 31,91
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.603
En Düşük
2.565
17:5916,4752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0830
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4874
En Düşük
16,3796
17:5917,7634
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,2674
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7634
En Düşük
17,4621
17:59988,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 15,52
|Açılış
|: 988,75
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
990,33
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MAGEN
|11,55
|96.570.766
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|27.286.009
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.532.116
|% 9,98
|
|DOKTA
|24,34
|3.119.688
|% 9,95
|
|PSGYO
|11,67
|320.391.920
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.765.585
|% -9,94
|
|TSKB
|2,09
|592.734.466
|% -9,13
|
|DAPGM
|30,36
|24.508.182
|% -4,17
|
|IHLGM
|0,75
|28.770.520
|% -3,85
|
|THYAO
|49,36
|3.864.341.758
|% 0,20
|
|SASA
|40,16
|3.237.052.768
|% 6,47
|
|AKBNK
|8,82
|2.637.066.737
|% 4,26
|
|KRDMD
|15,17
|1.663.896.610
|% 0,46
|
|SISE
|20,98
|1.612.329.057
|% 0,10
|
|AKBNK
|8,82
|2.637.066.737
|% 4,26
|
|TSKB
|2,09
|592.734.466
|% -9,13
|
|YKBNK
|4,85
|1.150.431.106
|% 2,32
|
|EKGYO
|2,82
|658.565.446
|% 0,36
|
|SKBNK
|1,27
|201.490.196
|% -1,55
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4675
|16,4752
|% 0,51
|
|Euro
|17,7138
|17,7634
|% 1,53
|
|Sterlin
|20,5913
|20,6946
|% 0,91
|
|Frank
|17,0831
|17,1860
|% 0,79
|
|Riyal
|4,3780
|4,4000
|% 0,47
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|19,63
|
|Altın Gr.
|989
|989
|15,48
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,24
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|0,24
|
|B. Petrol
|116
|116
|-0,11
|
Seans Raporu
17:59
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