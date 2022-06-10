İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
10.06.2022 17:37
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036768
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -28,47
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.528
18:0516,9933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1243
|Açılış
|: 16,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
18:0517,9128
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -0,3437
|Açılış
|: 17,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,8480
18:051.012,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -7,38
|Açılış
|: 1.012,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
997,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAVI
|47,30
|102.226.274
|% 10,00
|
|DOBUR
|44,48
|8.330.611
|% 9,99
|
|SILVR
|18,95
|16.116.425
|% 9,98
|
|AVHOL
|6,61
|21.997.760
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|312.857.073
|% 9,92
|
|OYYAT
|62,00
|101.144.674
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|99.991.317
|% -9,93
|
|DARDL
|3,53
|218.986.716
|% -9,02
|
|MAGEN
|12,54
|125.644.877
|% -6,49
|
|DOCO
|1.534,00
|35.711.508
|% -6,46
|
|THYAO
|46,98
|5.626.695.673
|% -2,81
|
|SISE
|22,30
|2.056.909.422
|% -2,87
|
|AKBNK
|8,52
|1.835.460.396
|% 1,79
|
|YKBNK
|4,75
|1.644.852.159
|% 2,15
|
|GARAN
|15,35
|1.589.437.121
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,60
|949.965.084
|% -2,99
|
|YKBNK
|4,75
|1.644.852.159
|% 2,15
|
|TSKB
|2,41
|440.793.500
|% 0,84
|
|ODAS
|2,93
|416.233.984
|% -1,01
|
|KARSN
|7,35
|952.233.198
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9560
|16,9754
|% -0,83
|
|Euro
|17,8463
|17,9090
|% -1,90
|
|Sterlin
|20,8651
|20,9697
|% -2,42
|
|Frank
|17,0965
|17,1995
|% -1,97
|
|Riyal
|4,5065
|4,5291
|% -1,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|8,86
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-6,97
|
|Cumhuriyet
|6.662
|6.763
|-131,00
|
|Tam
|6.619
|6.793
|-135,93
|
|Yarım
|3.199
|3.286
|-65,75
|
|Çeyrek
|1.605
|1.643
|-32,88
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|-0,06
|
|B. Petrol
|121
|121
|-2,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 94 kaybederek (% -1.23 ) 2, 803
-
17:58DOCO
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 1, 534.90 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 424 adet işlem
-
17:53XU100
Endeks 2, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 85 altında . İşlem hacmi 37, 745.00 milyon TL de
-
17:52DARDL
Yüzde -8.51 oranında düşüşle 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 518, 986 adet işlem
-
17:51KOZAA
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 27.70 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 718, 909 adet işlem