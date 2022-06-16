İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
16.06.2022 17:26
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037743
BIST
17:572.482
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -48,73
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
17:5717,3160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0783
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
17:5718,2260
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2064
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,2260
En Düşük
17,9707
17:571.019,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,08
|Açılış
|: 1.019,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler17:55
|UFUK
|73,70
|10.959.570
|% 10,00
|
|SANEL
|6,16
|5.944.759
|% 10,00
|
|EUREN
|26,22
|287.442.235
|% 9,98
|
|TSPOR
|4,53
|177.530.943
|% 9,95
|
|YGGYO
|22,38
|23.608.698
|% 9,92
|
|FONET
|13,36
|153.732.338
|% -9,91
|
|MEGAP
|5,91
|77.080.153
|% -8,66
|
|MEGAP
|5,91
|77.080.153
|% -8,66
|
|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|PENTA
|425,00
|33.963.760
|% -6,59
|
|THYAO
|47,16
|4.948.201.682
|% -2,64
|
|SASA
|45,32
|3.149.215.727
|% 1,34
|
|EREGL
|29,20
|2.741.824.606
|% -2,54
|
|SISE
|21,08
|1.763.098.329
|% -3,30
|
|KRDMD
|12,98
|1.307.538.922
|% -1,67
|
|YKBNK
|4,64
|996.001.683
|% -2,52
|
|EKGYO
|2,55
|541.133.935
|% -1,92
|
|ODAS
|3,00
|535.592.017
|% 2,39
|
|DOHOL
|3,90
|661.651.363
|% -5,11
|
|ISCTR
|4,69
|766.936.161
|% -1,68
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3016
|17,3182
|% 0,47
|
|Euro
|18,1832
|18,2201
|% 1,11
|
|Sterlin
|21,1824
|21,2886
|% 1,33
|
|Frank
|17,7908
|17,8979
|% 3,10
|
|Riyal
|4,5981
|4,6212
|% 0,47
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-3,77
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|2,45
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.755
|6.861
|-10,00
|
|Yarım
|3.316
|3.356
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.677
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,60
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|0,03
|
|B. Petrol
|118
|118
|-0,49
|