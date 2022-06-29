İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
29.06.2022 17:52
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040123
BIST
17:592.402
En Yüksek
|Değişim
|: -3,55%
|| -88,28
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.402
17:5916,6238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0584
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
17:5917,4654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0878
|Açılış
|: 17,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
17:59971,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -4,93
|Açılış
|: 971,17
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler17:59
|COSMO
|11,54
|1.063.045
|% 9,90
|
|OYAYO
|8,89
|8.029.212
|% 8,15
|
|DURDO
|22,26
|19.651.184
|% 7,23
|
|ECILC
|10,52
|281.876.356
|% 5,20
|
|CLEBI
|374,50
|207.178.251
|% 4,26
|
|EGEEN
|2.298,20
|322.033.357
|% -8,09
|
|KRSTL
|7,01
|3.165.217
|% -7,15
|
|TIRE
|22,80
|56.789.542
|% -6,94
|
|KCHOL
|37,12
|661.975.839
|% -6,92
|
|YUNSA
|31,20
|27.553.760
|% -6,92
|
|THYAO
|46,18
|5.042.324.240
|% -3,87
|
|SISE
|20,68
|1.941.516.508
|% -3,45
|
|EREGL
|26,54
|1.633.279.930
|% -3,70
|
|ASELS
|22,68
|1.409.849.753
|% -2,24
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|EKGYO
|2,53
|585.829.802
|% -3,44
|
|YKBNK
|4,29
|919.476.940
|% -4,03
|
|ODAS
|2,90
|608.444.116
|% -4,92
|
|TSKB
|2,02
|352.494.645
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5991
|16,6238
|% -0,35
|
|Euro
|17,3486
|17,4654
|% -0,50
|
|Sterlin
|20,1457
|20,2467
|% -0,58
|
|Frank
|17,3601
|17,4647
|% 0,06
|
|Riyal
|4,4191
|4,4412
|% -0,27
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|-1,07
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-3,09
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.496
|6.607
|-30,00
|
|Yarım
|3.180
|3.230
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.615
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,81
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,11
|-0,09
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,37
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59EGEEN
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 2, 303.70 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 616 adet işlem
-
17:57YUNSA
Yüzde -8.47 oranında düşüşle 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 940 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 16 kaybederek (% -3.11 ) 2, 623
-
17:56XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 29, 640.00 milyon TL de
-
17:54SEKUR
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 557 adet işlem