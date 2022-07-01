İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
01.07.2022 17:28
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040747
BIST
17:502.446
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 40,82
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
17:5016,7579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0595
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7780
En Düşük
16,6705
17:5017,4030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,1244
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3765
17:50971,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,96
|Açılış
|: 971,89
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
972,38
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler17:48
|KOZAL
|187,00
|1.355.219.149
|% 10,00
|
|ISSEN
|28,16
|60.742.268
|% 10,00
|
|ECZYT
|62,85
|108.286.395
|% 9,97
|
|ULUUN
|22,74
|63.925.652
|% 9,96
|
|KRGYO
|7,66
|93.014.589
|% 9,90
|
|RTALB
|6,80
|130.255.580
|% -8,85
|
|GLRYH
|3,19
|40.137.577
|% -6,45
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|BEYAZ
|8,81
|35.061.940
|% -4,65
|
|KFEIN
|22,40
|25.894.313
|% -4,44
|
|THYAO
|49,24
|5.106.215.226
|% 5,21
|
|SISE
|21,26
|1.814.402.864
|% -1,12
|
|KOZAL
|187,00
|1.355.219.149
|% 10,00
|
|EREGL
|27,10
|1.180.363.608
|% -0,15
|
|KOZAA
|27,94
|1.015.149.745
|% 8,21
|
|EKGYO
|2,81
|661.542.822
|% 6,44
|
|YKBNK
|4,43
|597.620.004
|% 2,31
|
|ODAS
|2,90
|344.532.641
|% 0,35
|
|ISCTR
|4,53
|475.162.125
|% 3,42
|
|THYAO
|49,24
|5.106.215.226
|% 5,21
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7384
|16,7550
|% 0,34
|
|Euro
|17,3862
|17,4029
|% -0,71
|
|Sterlin
|20,0421
|20,1426
|% -1,12
|
|Frank
|17,3421
|17,4466
|% -0,38
|
|Riyal
|4,4539
|4,4762
|% 0,42
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-3,84
|
|Altın Gr.
|970
|971
|0,64
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.475
|6.574
|-16,00
|
|Yarım
|3.169
|3.215
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.607
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,76
|19,81
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|-0,27
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,97
|