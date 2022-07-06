İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
06.07.2022 17:44
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042308
BIST
17:382.404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 32,67
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.410
En Düşük
2.370
17:3817,1971
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2236
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
17:3817,5329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0654
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
17:38970,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 7,93
|Açılış
|: 970,77
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler17:38
|KFEIN
|23,34
|53.893.923
|% 9,99
|
|KONYA
|991,70
|57.629.278
|% 9,99
|
|FONET
|12,67
|13.813.509
|% 9,98
|
|POLHO
|4,52
|65.532.687
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.569.164
|% 9,97
|
|ULUSE
|186,30
|10.229.827
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,18
|27.766.462
|% -8,18
|
|GESAN
|45,94
|263.744.480
|% -5,28
|
|KRGYO
|7,38
|57.336.775
|% -4,77
|
|AKGRT
|2,61
|38.916.448
|% -4,74
|
|THYAO
|48,68
|5.164.448.839
|% 3,57
|
|EREGL
|26,66
|1.879.641.797
|% 2,22
|
|SISE
|21,24
|1.760.067.945
|% 1,14
|
|TUPRS
|246,40
|1.150.837.458
|% -3,45
|
|HEKTS
|30,48
|1.067.642.908
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,76
|825.547.699
|% -1,08
|
|YKBNK
|4,21
|579.327.482
|% 0,96
|
|TSKB
|2,04
|273.249.454
|% 5,15
|
|THYAO
|48,68
|5.164.448.839
|% 3,57
|
|ODAS
|2,79
|263.635.488
|% 0,36
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1639
|17,1971
|% 1,32
|
|Euro
|17,4902
|17,5329
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,4440
|20,5465
|% 1,07
|
|Frank
|17,6706
|17,7771
|% 1,28
|
|Riyal
|4,5743
|4,5973
|% 1,51
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-9,39
|
|Altın Gr.
|971
|971
|7,98
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.527
|6.622
|20,00
|
|Yarım
|3.195
|3.238
|10,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.618
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,16
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:53BRSAN
Yüzde 9.42 oranında artışla 37.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 956, 052 adet işlem
-
17:52ECILC
Yüzde 4.99 oranında artışla 10.74 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 583, 596 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TCELL, TOASO
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 51 artarak (% 1.50 ) 2, 135
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YEOTK, POLHO, KONYA, SMRTG, IZINV, FONET, OYLUM, RUBNS, KFEIN