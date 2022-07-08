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İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten

08.07.2022 12:33
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten


İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )

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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044346


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BIST USD EURO ALTIN
12:182.435
Değişim :  0,37% |  9,01
Açılış :  2.425  
Önceki Kapanış :  2.426  
En Yüksek
2.440 En Düşük
2.423
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:18
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHAAS 26,98 3.221.042 % 9,94  
IZFAS 2,71 1.631.712 % 9,72  
GESAN 51,95 177.577.305 % 9,37  
FONET 15,20 11.360.653 % 9,12  
ASUZU 167,40 151.619.981 % 8,42  
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12:18 Alış Satış %  
Dolar 17,3121 17,3203 % 0,30  
Euro 17,5195 17,5316 % -0,18  
Sterlin 20,6087 20,7120 % -0,36  
Frank 17,6417 17,7479 % 0,01  
Riyal 4,5990 4,6221 % 0,36  
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12:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.736 1.736 -4,42  
Altın Gr. 967 968 2,28  
Cumhuriyet 6.505 6.603 10,00  
Tam 6.508 6.594 8,00  
Yarım 3.185 3.224 4,00  
Çeyrek 1.596 1.612 2,00  
Gümüş.Ons 19,09 19,12 -0,13  
Gümüş Gr. 10,65 10,66 -0,02  
B. Petrol 105 105 -0,12  
Seans Raporu 12:18
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