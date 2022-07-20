İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
20.07.2022 17:38
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047025
BIST
18:052.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,24
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.527
En Düşük
2.499
18:0517,5911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0315
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6073
En Düşük
17,4800
18:0517,9912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0227
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
18:05965,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,41
|Açılış
|: 966,22
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,57
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|58,30
|11.397.862
|% 10,00
|
|ALKA
|43,34
|47.146.034
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|90.368.160
|% 9,98
|
|CELHA
|10,96
|7.779.011
|% 4,88
|
|CEMTS
|29,10
|106.936.995
|% 4,08
|
|KRSTL
|7,59
|164.564.899
|% -8,22
|
|KONYA
|1.216,20
|88.256.520
|% -7,59
|
|GLRYH
|3,71
|180.471.336
|% -3,64
|
|DOAS
|83,20
|80.152.811
|% -3,14
|
|DERIM
|6,15
|15.570.190
|% -2,84
|
|THYAO
|51,35
|4.575.243.482
|% 0,49
|
|SISE
|21,18
|1.953.067.573
|% 0,00
|
|EREGL
|28,24
|1.214.413.918
|% 1,95
|
|EKGYO
|3,01
|1.026.932.641
|% -0,33
|
|KCHOL
|35,26
|1.021.354.313
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,01
|1.026.932.641
|% -0,33
|
|ODAS
|3,58
|707.182.460
|% 3,47
|
|YKBNK
|4,60
|758.704.289
|% 1,55
|
|SKBNK
|1,24
|188.105.519
|% 5,08
|
|TSKB
|2,25
|261.306.285
|% 1,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5878
|17,5911
|% 0,18
|
|Euro
|17,9620
|17,9912
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,0251
|21,1305
|% 0,15
|
|Frank
|18,0175
|18,1260
|% -0,15
|
|Riyal
|4,6682
|4,6916
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-3,94
|
|Altın Gr.
|966
|966
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.567
|6.639
|8,00
|
|Yarım
|3.200
|3.244
|3,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.622
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,87
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|0,08
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,70
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YYLGD
Yüzde 7.24 oranında artışla 18.80 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 042, 440 adet işlem
-
17:58MNDRS
Yüzde 4.05 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 124, 288 adet işlem
-
17:57ALKA
Yüzde 10.00 oranında artışla 43.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 111, 710 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 99 artarak (% 0.90 ) 2, 693
-
17:56XU100
Endeks 2, 522 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 26, 733.00 milyon TL de