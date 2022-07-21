İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
21.07.2022 17:26
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047180
BIST
17:122.518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -7,37
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.514
17:1217,7106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1089
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7325
En Düşük
17,5641
17:1218,0378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1126
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2049
En Düşük
17,9005
17:12971,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 11,68
|Açılış
|: 971,93
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
973,57
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler17:10
|COSMO
|10,78
|204.177
|% 10,00
|
|HEDEF
|8,26
|35.120.975
|% 9,99
|
|DOBUR
|50,80
|15.568.219
|% 9,96
|
|VANGD
|4,03
|9.870.958
|% 9,81
|
|ATSYH
|64,00
|5.948.165
|% 9,78
|
|LIDER
|24,34
|154.290.172
|% -9,18
|
|HUBVC
|8,95
|23.457.305
|% -5,79
|
|ALKA
|41,06
|42.110.033
|% -5,26
|
|SANFM
|15,82
|15.562.701
|% -4,98
|
|CANTE
|50,75
|21.618.746
|% -4,78
|
|THYAO
|51,60
|3.736.790.381
|% 0,49
|
|SISE
|21,22
|1.326.713.552
|% 0,19
|
|EKGYO
|3,04
|1.041.359.090
|% 1,00
|
|ODAS
|3,71
|947.787.073
|% 3,63
|
|EREGL
|27,92
|902.473.706
|% -1,13
|
|EKGYO
|3,04
|1.041.359.090
|% 1,00
|
|ODAS
|3,71
|947.787.073
|% 3,63
|
|SKBNK
|1,31
|291.129.027
|% 5,65
|
|TSKB
|2,30
|381.303.689
|% 2,22
|
|YKBNK
|4,63
|705.605.735
|% 0,65
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6805
|17,7173
|% 0,66
|
|Euro
|18,0102
|18,0468
|% 0,68
|
|Sterlin
|21,0790
|21,1847
|% 0,27
|
|Frank
|18,1705
|18,2799
|% 0,69
|
|Riyal
|4,6990
|4,7225
|% 0,63
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|8,08
|
|Altın Gr.
|973
|973
|12,81
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.632
|6.696
|88,00
|
|Yarım
|3.232
|3.276
|47,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.638
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,63
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,08
|
|B. Petrol
|104
|104
|-2,87
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:25CANTE
Yüzde -4.88 oranında düşüşle 50.70 lira fiyatla işlem gören hissede 423, 166 adet işlem
-
17:24BLCYT
Yüzde -16.93 oranında düşüşle 12.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 034, 751 adet işlem
-
17:23ALKA
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 41.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 001, 202 adet işlem
-
17:22XU100
Endeks 2, 518 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 24, 772.00 milyon TL de
-
17:22LIDER
Yüzde -8.36 oranında düşüşle 24.56 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 135, 021 adet işlem