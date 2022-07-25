İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
25.07.2022 13:56
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047542
BIST
16:432.545
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 27,99
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
16:4317,8425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1153
|Açılış
|: 17,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8510
En Düşük
17,7389
16:4318,2933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1701
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,3149
En Düşük
18,0846
16:43987,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,75
|Açılış
|: 987,73
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler16:43
|INTEM
|73,15
|36.814.971
|% 10,00
|
|MIPAZ
|7,28
|34.230.077
|% 9,97
|
|NTGAZ
|8,95
|41.550.370
|% 9,95
|
|KLRHO
|17,90
|69.562.307
|% 9,95
|
|ANGEN
|34,92
|192.173.447
|% 9,95
|
|HEDEF
|7,83
|83.476.742
|% -10,00
|
|SERVE
|30,00
|4.216.570
|% -7,64
|
|SANEL
|11,40
|2.997.034
|% -7,62
|
|ULUUN
|23,82
|447.258.671
|% -5,63
|
|OTTO
|32,14
|238.187
|% -5,47
|
|THYAO
|49,70
|2.977.845.906
|% -0,70
|
|EKGYO
|3,15
|1.560.611.246
|% -0,32
|
|SISE
|21,20
|1.486.507.342
|% 1,24
|
|EREGL
|28,42
|804.491.426
|% 1,00
|
|AKBNK
|8,86
|774.699.305
|% 2,55
|
|EKGYO
|3,15
|1.560.611.246
|% -0,32
|
|SKBNK
|1,49
|306.777.204
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,78
|724.835.361
|% 2,36
|
|ODAS
|3,75
|559.052.862
|% 3,31
|
|TSKB
|2,42
|337.826.495
|% 3,42
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8298
|17,8425
|% 0,65
|
|Euro
|18,2779
|18,2933
|% 0,94
|
|Sterlin
|21,4733
|21,5810
|% 1,18
|
|Frank
|18,4318
|18,5428
|% 0,38
|
|Riyal
|4,7332
|4,7570
|% 0,62
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|-6,77
|
|Altın Gr.
|988
|989
|3,67
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|18,00
|
|Tam
|6.657
|6.716
|-46,00
|
|Yarım
|3.244
|3.283
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,42
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,65
|